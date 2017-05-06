Гончаренко: «В первом тайме игры с «Амкаром» ЦСКА сыграл беззубо в атаке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победы над «Амкаром» (2:0) в поединке 27-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что в первой половине встречи армейцам не хватало остроты в атакующих действиях.

«Амкар» играл в очень закрытый футбол в первом тайме, мы искали возможности для создания моментов. Если в первой половине встречи мы сыграли в атаке беззубо, то во втором тайме начали уже подходить к воротам и создавать моменты, в результате чего и забили. Как только ты забиваешь, твоя задача, соответственно, упрощается. Тут же забили и второй гол, который по сути снял все вопросы о победителе матча.

Что касается нашей обороны, у нас есть четыре центральных защитника высокого уровня, которые в равной степени могут менять друг друга. Все наши защитники знают, как действовать на своих позициях», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».