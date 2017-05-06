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    Гончаренко: «В первом тайме игры с «Амкаром» ЦСКА сыграл беззубо в атаке»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победы над «Амкаром» (2:0) в поединке 27-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что в первой половине встречи армейцам не хватало остроты в атакующих действиях.

    «Амкар» играл в очень закрытый футбол в первом тайме, мы искали возможности для создания моментов. Если в первой половине встречи мы сыграли в атаке беззубо, то во втором тайме начали уже подходить к воротам и создавать моменты, в результате чего и забили. Как только ты забиваешь, твоя задача, соответственно, упрощается. Тут же забили и второй гол, который по сути снял все вопросы о победителе матча.

    Что касается нашей обороны, у нас есть четыре центральных защитника высокого уровня, которые в равной степени могут менять друг друга. Все наши защитники знают, как действовать на своих позициях», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 6 мая 2017, 16:30

      Хорошо,что Гончаренко выпустил Ионова всего на 20 минут и всё ровно этот бездарь загубил два голевых момента.Гнать без сожаления Ионова,Головина,Оленаре,Набабкина и ещё есть кандидаты на увольнение,но их назовем после окончания чемпионата.

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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 > Boniel+ 6 мая 2017, 22:27

      Эва какой знаток)) Головин очень и очень полезен на поле. Оланаре (кстати, его фамилия пишется так) еще приходит в форму - игрок он отличный. Набабкину мало дают играть на поле, в прошлом сезоне Кирилл был очень неплох.
      А вот по Ионову согласен. Вообще не вписывается в схему, толку мало от него в нападении.

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