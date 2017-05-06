Лебеденко опасается, что в матче с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург» протечет крыша

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Также футболист подчеркнул, что уровень чемпионата упал из-за отъезда звезд и финансовых проблем у команд.

– Раньше «Терек» всегда удачно играл с «Зенитом», но сейчас петербургская команда изменилась.

– Да, очень сильно: ушли самые лучшие игроки и лидеры не только «Зенита», но и всего чемпионата. Вообще, наша Премьер-лига стала слабее. Раньше конкуренция была серьезнее: топ-клубы продали своих игроков, а на их место таких же не купили. Добавьте сюда проблемы «Анжи» и «Томи». В общем, это все не ведет к повышению конкуренции в нашем футболе.

– Ваш матч против «Зенита» пройдет на новом стадионе «Санкт-Петербург». Есть какие-то опасения перед матчем?

– Дождь будет, и крыша протечет (смеется). Стартовый матч на «Санкт-Петербурге» они выиграли, теперь пора проиграть первый раз. Вообще, интересно будет посмотреть на этот стадион, который чуть ли не самый дорогой в мире. Так много сказано об этой арене, что надо самому провести там матч, а потом уже делиться впечатлениями.

Матч «Зенит» – «Терек» состоится в воскресенье и начнется в 19:00 по московскому времени.