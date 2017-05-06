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    Лебеденко опасается, что в матче с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург» протечет крыша

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Также футболист подчеркнул, что уровень чемпионата упал из-за отъезда звезд и финансовых проблем у команд.

    – Раньше «Терек» всегда удачно играл с «Зенитом», но сейчас петербургская команда изменилась.

    – Да, очень сильно: ушли самые лучшие игроки и лидеры не только «Зенита», но и всего чемпионата. Вообще, наша Премьер-лига стала слабее. Раньше конкуренция была серьезнее: топ-клубы продали своих игроков, а на их место таких же не купили. Добавьте сюда проблемы «Анжи» и «Томи». В общем, это все не ведет к повышению конкуренции в нашем футболе.

    – Ваш матч против «Зенита» пройдет на новом стадионе «Санкт-Петербург». Есть какие-то опасения перед матчем?

    – Дождь будет, и крыша протечет (смеется). Стартовый матч на «Санкт-Петербурге» они выиграли, теперь пора проиграть первый раз. Вообще, интересно будет посмотреть на этот стадион, который чуть ли не самый дорогой в мире. Так много сказано об этой арене, что надо самому провести там матч, а потом уже делиться впечатлениями.

    Матч «Зенит» – «Терек» состоится в воскресенье и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.05.2017 13:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +490

      andruhs 6 мая 2017, 21:21


      Лебеденко может насчет стадиона шутковать конечно. Но вот жителей города обижать не стоит - деньги то из их кармана.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 6 мая 2017, 21:15

      Крыша давно протекла у Лебеденко.

      1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 6 мая 2017, 17:44

      Он вообще это в шутку сказал, а все судят по заголовку

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 17:31

      ну это конечно полная жопа, лучше бы построили простенький и симпатичный как фишт например, никто бы слова плохого не сказал, а так бабло ввернули и пролетели

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +490

      andruhs > NEON-SM 6 мая 2017, 21:16

      Насчет жопы - признаем - ДА! Полная.

      Только в чем кайф? Теперь же свою беречь надо. Ходи и оглядывайся ( и поменьше нагибайся :-)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 мая 2017, 17:00

      Не, надо, чтоб Зенит победил,
      Не становиться же по телевизору чемпионами,
      А чтоб Спартак титул личной победой добыл.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Боцман59rus 7 мая 2017, 11:23

      =)

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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 6 мая 2017, 16:51

      интересно,на всех крытых стадионах мира ценой в условные 40 млрд рублей течёт крыша?и ответит ли компания подрядчик?или ещё нужны миллиарды чтоб устранить недоделки?албина в Китае расстреляли бы уже давно....

      2
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Боцман59rus 6 мая 2017, 17:20

      щас 10 млрд на ремонт крыши....потом 5 млрд на реставрацию газона...и т.д. вечная кормушка- как со строительством дорог - зачем делать хорошо и с гарантией,лишая потом себя хлебушка с икоркой....((((

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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Боцман59rus 6 мая 2017, 19:01

      ну да....((( ппц...никак у нас футбол не разминутся с политикой,точнее-распилом всего и вся....чего ещё не распилили...бл.яди....когда нажрутся уже...((

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 мая 2017, 16:23

      у Лебеденко штаны протекут или он обосрался уже заранее

      0
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      Рейтинг: +16

      Beliy888 > Garrincha58 6 мая 2017, 16:25

      кого испугался, зенит полуразвалившийся, весь в дрязгах и желании урвать как можно больше!!!

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      Рейтинг: +16

      Beliy888 > Garrincha58 6 мая 2017, 16:29

      Еле еле вытягивают победы 1 0 у судей, или на пару игроков надо у противников поубавить!!!Тогда пойдет!!! А так не в обиду, сам сколько ждал когда Спартак преобразится.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Beliy888 6 мая 2017, 16:43

      А где вы увидели испуг в словах Лебеденко?

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 6 мая 2017, 16:11

      Главное, чтобы твоя крыша не протекла.... Играть вначале научись, а не про крышу думай....

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      Рейтинг: +16

      Beliy888 > qwera 1969 6 мая 2017, 16:23

      для своей команды нормально, пойдет)

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      Рейтинг: +26

      Спартачелло 6 мая 2017, 14:51

      А там есть крыша?

      Так вот куда деньги делись, на кровлю видать. И имя ей "Шоколадный глаз!"

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 14:26

      шутник))) второй Дзюба

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