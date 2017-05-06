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  • Лебеденко опасается, что в матче с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург» протечет крыша

Лебеденко опасается, что в матче с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург» протечет крыша

6 мая 2017, 13:27
22

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом», который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Также футболист подчеркнул, что уровень чемпионата упал из-за отъезда звезд и финансовых проблем у команд.

– Раньше «Терек» всегда удачно играл с «Зенитом», но сейчас петербургская команда изменилась.

– Да, очень сильно: ушли самые лучшие игроки и лидеры не только «Зенита», но и всего чемпионата. Вообще, наша Премьер-лига стала слабее. Раньше конкуренция была серьезнее: топ-клубы продали своих игроков, а на их место таких же не купили. Добавьте сюда проблемы «Анжи» и «Томи». В общем, это все не ведет к повышению конкуренции в нашем футболе.

– Ваш матч против «Зенита» пройдет на новом стадионе «Санкт-Петербург». Есть какие-то опасения перед матчем?

– Дождь будет, и крыша протечет (смеется). Стартовый матч на «Санкт-Петербурге» они выиграли, теперь пора проиграть первый раз. Вообще, интересно будет посмотреть на этот стадион, который чуть ли не самый дорогой в мире. Так много сказано об этой арене, что надо самому провести там матч, а потом уже делиться впечатлениями.

Матч «Зенит» – «Терек» состоится в воскресенье и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Лебеденко Игорь
Комментарии (22)
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alexis02lion
1494066735
Лебеденко конечно тот ещё юморист. Хотя всё по делу говорит. Собственно он сейчас один из главных ветеранов всея РФПЛ. И как Калачёв с Гацканом планку не опускает.
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slavа0508
1494069551
У них и крыша у стадика текёт и крыша у Луческу совсем прохудилась,отстой полный короче а не команды,просто пожирательница госбюджета
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myelementisearth
1494069869
Завтра в первый раз иду на новый стадион, надеюсь будет крутой матч в исполнении обоих команд.
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Decorhome
1494070017
шутник))) второй Дзюба
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Спартачелло
1494071465
А там есть крыша? Так вот куда деньги делись, на кровлю видать. И имя ей "Шоколадный глаз!"
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qwera 1969
1494076313
Главное, чтобы твоя крыша не протекла.... Играть вначале научись, а не про крышу думай....
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Garrincha58
1494077018
у Лебеденко штаны протекут или он обосрался уже заранее
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SPACE TRUCKIN
1494078674
интересно,на всех крытых стадионах мира ценой в условные 40 млрд рублей течёт крыша?и ответит ли компания подрядчик?или ещё нужны миллиарды чтоб устранить недоделки?албина в Китае расстреляли бы уже давно....
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subbotaspartak
1494079241
Не, надо, чтоб Зенит победил, Не становиться же по телевизору чемпионами, А чтоб Спартак титул личной победой добыл.
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NEON-SM
1494081070
ну это конечно полная жопа, лучше бы построили простенький и симпатичный как фишт например, никто бы слова плохого не сказал, а так бабло ввернули и пролетели
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