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    Семак: «Спартак» заслуженно находится на вершине таблицы»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подчеркнул, что «Спартак» заслуженно лидирует в турнирной таблице РФПЛ. По мнению специалиста, красно-белые не растеряют свое преимущество и станут чемпионами.

    – Чемпионская гонка в РФПЛ завершилась?

    – Мало шансов, что «Спартак» упустит преимущество. Думаю, существует просто огромная вероятность, что чемпионом станет именно «Спартак». Они молодцы и здорово смотрелись в большинстве матчей.

    – Вы – армеец. Как воспринимаете этот триумф «Спартака»? Не раздражает?

    – Нет, конечно. Меня не может раздражать заслуженный успех. «Спартак» действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине таблицы и на данный момент все заслуженно.

    Напомним, что для чемпионства «Спартаку» в оставшихся четырех матчах российской Премьер-лиги нужно набрать четыре очка.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    06.05.2017 13:17
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 6 мая 2017, 18:52

      Богданыч врать не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 мая 2017, 18:13

      Богданыч-ты не конь,а КЕНТАВР! КРАСАВА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2017, 17:53

      Респект Богданыч!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      Rodina47 6 мая 2017, 16:26

      легенда!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 6 мая 2017, 15:47

      Хоть он и конь,но всегда его уважал,как игрока и как человека!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 15:43

      Правильно говорит!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 6 мая 2017, 14:35

      1)Да, Спартак - красавцы!
      2)Семак, а ты уже таблицу себе вырезал и показываешь друзьям?
      3)Семак не армеец, а блуждающий бомж.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 мая 2017, 14:27

      Семак всегда был достойным человеком
      респект ему
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 14:16

      нормальный люди говорят нормальные вещи, а те кто завидует пусть идут лесом

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 мая 2017, 13:30

      "– Вы – армеец. Как воспринимаете этот триумф «Спартака»? Не раздражает?" Что за уеб*нский вопрос)))

      5
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