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Семак: «Спартак» заслуженно находится на вершине таблицы»

6 мая 2017, 13:17
11

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подчеркнул, что «Спартак» заслуженно лидирует в турнирной таблице РФПЛ. По мнению специалиста, красно-белые не растеряют свое преимущество и станут чемпионами.

– Чемпионская гонка в РФПЛ завершилась?

– Мало шансов, что «Спартак» упустит преимущество. Думаю, существует просто огромная вероятность, что чемпионом станет именно «Спартак». Они молодцы и здорово смотрелись в большинстве матчей.

– Вы – армеец. Как воспринимаете этот триумф «Спартака»? Не раздражает?

– Нет, конечно. Меня не может раздражать заслуженный успех. «Спартак» действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине таблицы и на данный момент все заслуженно.

Напомним, что для чемпионства «Спартаку» в оставшихся четырех матчах российской Премьер-лиги нужно набрать четыре очка.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Семак Сергей
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ttter
1494066178
Спасибо, но таблицу все равно вырежи.
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Д Альбертини
1494066617
"– Вы – армеец. Как воспринимаете этот триумф «Спартака»? Не раздражает?" Что за уеб*нский вопрос)))
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NEON-SM
1494069405
нормальный люди говорят нормальные вещи, а те кто завидует пусть идут лесом
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Робинзон
1494070072
Семак всегда был достойным человеком респект ему .
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Павелий
1494070517
1)Да, Спартак - красавцы! 2)Семак, а ты уже таблицу себе вырезал и показываешь друзьям? 3)Семак не армеец, а блуждающий бомж.
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ВасяК
1494074829
Хоть он и конь,но всегда его уважал,как игрока и как человека!!!
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Sergey9999
1494077211
легенда!
Ответить
OfaZavr
1494082434
Респект Богданыч!
Ответить
Valera-Verim
1494083604
Богданыч-ты не конь,а КЕНТАВР! КРАСАВА!
Ответить
Krics
1494085928
Богданыч врать не будет.
Ответить
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