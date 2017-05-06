Семак: «Спартак» заслуженно находится на вершине таблицы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подчеркнул, что «Спартак» заслуженно лидирует в турнирной таблице РФПЛ. По мнению специалиста, красно-белые не растеряют свое преимущество и станут чемпионами.

– Чемпионская гонка в РФПЛ завершилась?

– Мало шансов, что «Спартак» упустит преимущество. Думаю, существует просто огромная вероятность, что чемпионом станет именно «Спартак». Они молодцы и здорово смотрелись в большинстве матчей.

– Вы – армеец. Как воспринимаете этот триумф «Спартака»? Не раздражает?

– Нет, конечно. Меня не может раздражать заслуженный успех. «Спартак» действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине таблицы и на данный момент все заслуженно.

Напомним, что для чемпионства «Спартаку» в оставшихся четырех матчах российской Премьер-лиги нужно набрать четыре очка.