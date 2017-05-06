Чалов сыграет против «Амкара» с первых минут, Васин – в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура чемпионата России между «Амкаром» и ЦСКА. Напомним, встреча пройдет сегодня в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Милькович, Костюков, Гол, Комолов, Бодул.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Вазитдинов, Хурцидзе, Баланович, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Гасилин, Шиндер.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Васин, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.

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