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    Чалов сыграет против «Амкара» с первых минут, Васин – в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура чемпионата России между «Амкаром» и ЦСКА. Напомним, встреча пройдет сегодня в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Милькович, Костюков, Гол, Комолов, Бодул.

    Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Вазитдинов, Хурцидзе, Баланович, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Гасилин, Шиндер.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов.

    Запасные: Помазун, Овчинников, Васин, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.

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    Источник: РПЛ

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    06.05.2017 13:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 14:20

      васин отыграл хороший матч, совершил 1 ошибку и всё, теперь на замене, ща вообще парень в себя уйдёт и пиши пропало

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 6 мая 2017, 14:13

      спасибо Виктор Михалыч за шанс парню

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 6 мая 2017, 13:56

      Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 мая 2017, 13:21

      Логично что Васин на лавке!))

      1
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 6 мая 2017, 13:19

      Такой состав и со спартаком надо было выпускать

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