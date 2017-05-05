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  • Ирисметов обвинил Шикунова в непонятных трансферах «Спартака»

Ирисметов обвинил Шикунова в непонятных трансферах «Спартака»

5 мая 2017, 07:16
20

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов считает, что провальная трансферная кампания столичного клуба в начале двухтысячных связана с деятельностью Александра Шикунова на должности спортивного директора. По его словам, тогда было совершено довольно много странных переходов.

– Могли представить в 2001 году, что после этого «Спартак» не сможет стать чемпионом больше 15 лет?

– Когда уходил из команды, нехорошие предчувствия были. Как будто закат наступал. Начались непонятные трансферы, брали не пойми кого. Думаю, определенную роль в этом сыграл Шикунов, он занимался переходами. На него же, кстати, сослался Романцев, когда со мной расставались. Уже через год «Спартак» со своей селекцией опозорился в Лиге чемпионов. Стало понятно, что эпоха заканчивается.

– Самый странный легионер на вашей памяти?

– Не хочу ребят обижать, но вы сами посмотрите на заявку. Зачем брали по пять-десять сомнительных людей, если можно было купить одного хорошего? Вот все смеялись, когда у нас в Узбекистане «Бунедкор» приобрел Ривалдо, но я-то видел, как местные ребята тянулись к бразильцу, росли на его примере. Он даже в 36 – 37 лет на тренировках творил что-то невероятное. Лучше бы и «Спартак» Ривалдо купил.

– Но со временем уровень легионеров вырос, не так ли?

– Да, хотя настоящих звезд все-таки было немного. Мне за это время больше всех запомнился Алекс. А сейчас, конечно, выделяется Промес. Классный футболист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ирисметов Жафар Промес Квинси
Комментарии (20)
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pravda
1493961214
Себя к какой части игроков относит интересно...
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piligrim1986
1493961423
ну Ирис тоже если честно не фонтан был...
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Вадим 1972
1493964019
Да, футболиста уровня Алекса, было бы очень хорошо заполучить. Его точные и острые передачи вперёд с центра поля и блестящие исполнение штрафных ударов, ещё долго будут помнить.
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Asbjorn
1493964763
да ,не понятных трансферов,таких как ирисметов
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MGG
1493965883
Связка Алекс Веллитон была хороша
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Абырвалг.
1493967866
Cебя он конечно считает понятным трансфером.
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xColaz
1493969246
Ривалдо почти как Каррера) Только год-два назад перестал играть, а ему лет так 45
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champion_cska
1493972703
Ты кто мужик, откуда упал на землю?
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Nerlinger
1493975012
Побольше и понепонятней
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Поль
1493975266
Ирисметов перед переходом в Спартак в Узбекистане забил за сезон мячей 40, а это тоже, что и у нас забить столько же. Его, кажется, сам романцев и брал. А на кубке содружества он наколоть херово тучу баночек тоже. В чемпе не пошло, не адаптировался. Он, как трансфер, скорее очевиден, чем сомнителен.
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