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    Ирисметов обвинил Шикунова в непонятных трансферах «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов считает, что провальная трансферная кампания столичного клуба в начале двухтысячных связана с деятельностью Александра Шикунова на должности спортивного директора. По его словам, тогда было совершено довольно много странных переходов.

    – Могли представить в 2001 году, что после этого «Спартак» не сможет стать чемпионом больше 15 лет?

    – Когда уходил из команды, нехорошие предчувствия были. Как будто закат наступал. Начались непонятные трансферы, брали не пойми кого. Думаю, определенную роль в этом сыграл Шикунов, он занимался переходами. На него же, кстати, сослался Романцев, когда со мной расставались. Уже через год «Спартак» со своей селекцией опозорился в Лиге чемпионов. Стало понятно, что эпоха заканчивается.

    – Самый странный легионер на вашей памяти?

    – Не хочу ребят обижать, но вы сами посмотрите на заявку. Зачем брали по пять-десять сомнительных людей, если можно было купить одного хорошего? Вот все смеялись, когда у нас в Узбекистане «Бунедкор» приобрел Ривалдо, но я-то видел, как местные ребята тянулись к бразильцу, росли на его примере. Он даже в 36 – 37 лет на тренировках творил что-то невероятное. Лучше бы и «Спартак» Ривалдо купил.

    – Но со временем уровень легионеров вырос, не так ли?

    – Да, хотя настоящих звезд все-таки было немного. Мне за это время больше всех запомнился Алекс. А сейчас, конечно, выделяется Промес. Классный футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 07:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +498

      Поль 5 мая 2017, 12:07

      Ирисметов перед переходом в Спартак в Узбекистане забил за сезон мячей 40, а это тоже, что и у нас забить столько же. Его, кажется, сам романцев и брал. А на кубке содружества он наколоть херово тучу баночек тоже. В чемпе не пошло, не адаптировался. Он, как трансфер, скорее очевиден, чем сомнителен.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 мая 2017, 12:03

      Побольше и понепонятней

      0
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 5 мая 2017, 11:25

      Ты кто мужик, откуда упал на землю?

      -1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 5 мая 2017, 10:27

      Ривалдо почти как Каррера) Только год-два назад перестал играть, а ему лет так 45

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 мая 2017, 10:17

      Даже не помню кто это, помню какого то там брали, в основном лавку протирал, а он не он хз )

      0
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 5 мая 2017, 10:04

      Cебя он конечно считает понятным трансфером.

      11
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      Рейтинг: +20

      MGG 5 мая 2017, 09:31

      Связка Алекс Веллитон была хороша

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 мая 2017, 09:12

      да ,не понятных трансферов,таких как ирисметов

      1
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > Asbjorn 5 мая 2017, 09:47

      Ирисметов в предсезонье столько лестных отзывов получил, а начался сезон и оказалось, что ничего из себя и не представляет.

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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. > Asbjorn 5 мая 2017, 10:06

      Да уж.

      10
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 5 мая 2017, 09:00

      Да, футболиста уровня Алекса, было бы очень хорошо заполучить. Его точные и острые передачи вперёд с центра поля и блестящие исполнение штрафных ударов, ещё долго будут помнить.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Вадим 1972 5 мая 2017, 09:22

      Егор Ильич передачи раздавал не хуже кстати )))

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > turist82 5 мая 2017, 09:43

      Про Егора Титова, Андрея Тихонова, Фёдора Черенкова и многих, многих других ( На перечисления всех не хватит ни времени, ни места ) я вообще молчу. Это ЗВЁЗДЫ с большой буквы не только СПАРТАКА, но и Советского и Российского футбола. Я был бы счастлив, если бы в СПАРТАКЕ заиграл бы Российский футболист, хотя бы приблизительно того класса какими обладали данные ФУТБОЛИСТЫ !

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Вадим 1972 5 мая 2017, 11:38

      Глушаков и Зобнин играют не хуже ) Комбаров Дима опять же

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > turist82 5 мая 2017, 12:57

      Они даже близко к ним не приблизились и боюсь, что переспективы выйти на такой уровень у них нет. Ну может быть только у Зобнина, если будет пахать и пахать. А так хорошие футболисты, но не более.

      -1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 5 мая 2017, 08:52

      vozmozhno

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