Ирисметов обвинил Шикунова в непонятных трансферах «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов считает, что провальная трансферная кампания столичного клуба в начале двухтысячных связана с деятельностью Александра Шикунова на должности спортивного директора. По его словам, тогда было совершено довольно много странных переходов.

– Могли представить в 2001 году, что после этого «Спартак» не сможет стать чемпионом больше 15 лет?

– Когда уходил из команды, нехорошие предчувствия были. Как будто закат наступал. Начались непонятные трансферы, брали не пойми кого. Думаю, определенную роль в этом сыграл Шикунов, он занимался переходами. На него же, кстати, сослался Романцев, когда со мной расставались. Уже через год «Спартак» со своей селекцией опозорился в Лиге чемпионов. Стало понятно, что эпоха заканчивается.

– Самый странный легионер на вашей памяти?

– Не хочу ребят обижать, но вы сами посмотрите на заявку. Зачем брали по пять-десять сомнительных людей, если можно было купить одного хорошего? Вот все смеялись, когда у нас в Узбекистане «Бунедкор» приобрел Ривалдо, но я-то видел, как местные ребята тянулись к бразильцу, росли на его примере. Он даже в 36 – 37 лет на тренировках творил что-то невероятное. Лучше бы и «Спартак» Ривалдо купил.

– Но со временем уровень легионеров вырос, не так ли?

– Да, хотя настоящих звезд все-таки было немного. Мне за это время больше всех запомнился Алекс. А сейчас, конечно, выделяется Промес. Классный футболист.