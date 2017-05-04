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    Болельщики «Краснодара» признали Смолова лучшим игроком апреля, Медведев – лучший в «Ростове»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим игроком клуба в апреле. По ходу месяца форвард принял участие в шести матчах, в которых забил четыре мяча.

    Результаты голосования «Краснодара»:

    1. Федор Смолов, нападающий – 36,8% голосов

    2. Андрей Синицын, голкипер – 20

    3. Шарль Каборе, полузащитник – 10,2

    Лучшим игроком «Ростова» признали вратаря Никита Медведев. В апреле он провел шесть «сухих» матчей и побил соответствующий рекорд Руслана Нигматуллина. В отличие от краснодарского клуба, «Ростов» определяет лучшего игрока месяца на основе среднего балла за игры.

    Результаты голосования болельщиков «Ростова»:

    1. Никита Медведев, голкипер – 4,81

    2. Александр Бухаров, нападающий – 4,8

    3. Сесар Навас, защитник – 4,54

    4. Александр Гацкан, защитник – 4,51

    5. Миха Мевля, защитник – 4,44

    Источник: ФК «Краснодар»

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    04.05.2017 19:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 мая 2017, 21:05

      Приятная новость!!!!!!!!!!!!Молодцы!!!!!!!!!!!☆¨¯`♥´ ¸¸.☆¨¯`♥´ ¸.☆
      ...☻/♥´´¯`•.¸☻/♥´´¯`•.¸
      .....▌♥ ღ......... ▌♥ ღ
      ..../ ღ ♥´´¯`•./ ღ ¸.♥´´¯`•....

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 мая 2017, 20:20

      Давайте лучше поговорим о Спартаке,о чемпионе!?Вперед Спартак!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > gosproektikabinet 4 мая 2017, 20:31

      Не чего страшного и чемпионы проигрывают,сейчас мы готовы побеждать АЕК, и даже взять КУБОК ЧЕМПИОНОВ!)))))

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      ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен > altair2004 5 мая 2017, 20:54

      Удачи Краснодару!!!

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