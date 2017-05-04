Болельщики «Краснодара» признали Смолова лучшим игроком апреля, Медведев – лучший в «Ростове»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим игроком клуба в апреле. По ходу месяца форвард принял участие в шести матчах, в которых забил четыре мяча.
Результаты голосования «Краснодара»:
1. Федор Смолов, нападающий – 36,8% голосов
2. Андрей Синицын, голкипер – 20
3. Шарль Каборе, полузащитник – 10,2
Лучшим игроком «Ростова» признали вратаря Никита Медведев. В апреле он провел шесть «сухих» матчей и побил соответствующий рекорд Руслана Нигматуллина. В отличие от краснодарского клуба, «Ростов» определяет лучшего игрока месяца на основе среднего балла за игры.
Результаты голосования болельщиков «Ростова»:
1. Никита Медведев, голкипер – 4,81
2. Александр Бухаров, нападающий – 4,8
3. Сесар Навас, защитник – 4,54
4. Александр Гацкан, защитник – 4,51
5. Миха Мевля, защитник – 4,44