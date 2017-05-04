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  • Нападающий «Томи» Соболев: «Я готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российской»

Нападающий «Томи» Соболев: «Я готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российской»

4 мая 2017, 13:20
12

Нападающий «Томи» Александр Соболев заявил о желании играть в английской Премьер-лиге.

– В Европе, допустим, где себя видите?

– В Англии конечно!

– В каком клубе?

– Честно? В любом. Уверен, я не один такой: многие молодые ребята, играя в том же ЦСКА, согласились бы перейти в какой-нибудь «Вест Бромвич». Лично я готов играть в Англии даже с зарплатой в три раза меньше российской.

В пяти матчах чемпионата в нынешнем сезоне 20-летний Соболев забил три гола. Команда Валерия Петракова занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Томь Соболев Александр
Комментарии (12)
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FanatSerj
1493896698
Куясе "КАКОЙ-НИБУДЬ!!!" «Вест Бромвич» он 8-й в АПЛ идет, а Томь сами знаете где. Этот какой нибудь, ушатает любую команду РПЛ, ну может найдутся пару команд которые на ничью сгоняют и все.
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raritet
1493897393
Сынок, в такую команду английскую тебя не возьмут никогда в этой жизни. АПЛ-это гладиаторы, и там игроки зарабатывают о не получают ,как у нас.
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pro-vad
1493898794
Ни фига себе откаты в Томи....
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subbotaspartak
1493898979
Хоть в одиночку, а хоть по парам, Не нужны вы там и даром.
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proekt
1493899743
В ЕВРОПЕ - ТАКИХ КУЧА!!!
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cskajeka
1493905211
Зачем задавать такой вопрос игроку Томи? (ЛОЛ)
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Тамхар
1493910743
Братуха, так ведь так все бы хотели, елки-палки! Но ведь нас они к себе не пускают, сволочи!
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семёнычев
1493913942
для начала нужно освоить навыки футбольные, а не борцовские вот возьмут тебя в Англию, а ты раз- и бросок прогибом там покажешь... тебе карточку, команде штрафной.... и так три раза... оно им надо?
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