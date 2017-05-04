Нападающий «Томи» Соболев: «Я готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российской»

Нападающий «Томи» Александр Соболев заявил о желании играть в английской Премьер-лиге.

– В Европе, допустим, где себя видите?

– В Англии конечно!

– В каком клубе?

– Честно? В любом. Уверен, я не один такой: многие молодые ребята, играя в том же ЦСКА, согласились бы перейти в какой-нибудь «Вест Бромвич». Лично я готов играть в Англии даже с зарплатой в три раза меньше российской.

В пяти матчах чемпионата в нынешнем сезоне 20-летний Соболев забил три гола. Команда Валерия Петракова занимает последнее место в турнирной таблице.