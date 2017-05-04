Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нападающий «Томи» Соболев: «Я готов играть в Англии с зарплатой в три раза меньше российской»

    Нападающий «Томи» Александр Соболев заявил о желании играть в английской Премьер-лиге.

    – В Европе, допустим, где себя видите?

    – В Англии конечно!

    – В каком клубе?

    – Честно? В любом. Уверен, я не один такой: многие молодые ребята, играя в том же ЦСКА, согласились бы перейти в какой-нибудь «Вест Бромвич». Лично я готов играть в Англии даже с зарплатой в три раза меньше российской.

    В пяти матчах чемпионата в нынешнем сезоне 20-летний Соболев забил три гола. Команда Валерия Петракова занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2017 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 мая 2017, 19:05

      для начала нужно освоить навыки футбольные, а не борцовские
      вот возьмут тебя в Англию, а ты раз- и бросок прогибом там покажешь... тебе карточку, команде штрафной.... и так три раза... оно им надо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 мая 2017, 18:12

      Братуха, так ведь так все бы хотели, елки-палки! Но ведь нас они к себе не пускают, сволочи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 4 мая 2017, 16:40

      Зачем задавать такой вопрос игроку Томи? (ЛОЛ)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 4 мая 2017, 15:09

      В ЕВРОПЕ - ТАКИХ КУЧА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 мая 2017, 14:56

      Хоть в одиночку, а хоть по парам,
      Не нужны вы там и даром.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 4 мая 2017, 14:53

      Ни фига себе откаты в Томи....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 4 мая 2017, 14:29

      Сынок, в такую команду английскую тебя не возьмут никогда в этой жизни. АПЛ-это гладиаторы, и там игроки зарабатывают о не получают ,как у нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 мая 2017, 14:18

      Куясе "КАКОЙ-НИБУДЬ!!!" «Вест Бромвич» он 8-й в АПЛ идет, а Томь сами знаете где.
      Этот какой нибудь, ушатает любую команду РПЛ, ну может найдутся пару команд которые на ничью сгоняют и все.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka > FanatSerj 4 мая 2017, 16:41

      По-твоему мнению любая команда АПЛ выйграет нашу топ 5?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > cskajeka 4 мая 2017, 19:03

      не любая, но там много команд по мимо их ТОП-5, которые дадут просраться. похлеще этого ТОП-5 и «Вест Бромвич» в этом списке точно есть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > cskajeka 4 мая 2017, 19:50

      да!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Garrincha58 4 мая 2017, 19:51

      если отправить туда на год Спартак или Зенит они тут же вылетят в чемпионшип-это и есть наш уровень

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11