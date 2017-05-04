Буффон вышел на третье место по количеству «сухих» матчей в истории Лиги чемпионов

Первая полуфинальная встреча Лиги чемпионом между «Монако» и «Ювентусом» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды. Голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон провел на поле весь матч. Итальянец сохранил свои ворота в неприкосновенности в 47-й игре турнира.

Топ-3 рекордсменов по матчам без пропущенных голов выглядит так:

1. Икер Касильяс; «Реал», «Порту» – 54 матча

2. Эдвин ван дер Сар; «Аякс», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» – 50

3. Джанлуиджи Буффон; «Парма», «Ювентус» – 47