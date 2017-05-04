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    Буффон вышел на третье место по количеству «сухих» матчей в истории Лиги чемпионов

    Первая полуфинальная встреча Лиги чемпионом между «Монако» и «Ювентусом» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды. Голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон провел на поле весь матч. Итальянец сохранил свои ворота в неприкосновенности в 47-й игре турнира.

    Топ-3 рекордсменов по матчам без пропущенных голов выглядит так:

    1. Икер Касильяс; «Реал», «Порту» – 54 матча

    2. Эдвин ван дер Сар; «Аякс», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» – 50

    3. Джанлуиджи Буффон; «Парма», «Ювентус» – 47

    Источник: Opta

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    04.05.2017 13:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2017, 21:56

      Браво!!!Заслужил ДжиДжи!!!

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 4 мая 2017, 17:16

      Ван дер Сара обойдёт Икера нет, Касильяс сам ещё поиграет.

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 4 мая 2017, 15:54

      Буф заслужил первое место

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > levon_man 4 мая 2017, 18:06

      Судя по статистике- нет

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 4 мая 2017, 13:51

      в след году может выйти на 1 место....

      2
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