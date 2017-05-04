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    «Хоффенхайм» начнет переговоры с форвардом «Манчестер Сити» в конце месяца

    Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо находится в сфере интересов сразу нескольких клубом, сообщает Owngoalnigeria. Англичане не намерены препятствовать переходу нигерийского футболиста в ближайшее трансферное летнее окно. Известно, что главный тренеры команды Хоесп Гвардиола не рассчитывает на него.

    «Хоффенхайм» готов побороться за молодого нигерийца. Немцы уже получили разрешение вести переговоры с игроком. Переговоры назначены на конец мая. «Манчестер Сити» готов отпустить Ихеначо в аренду или продаст с правом обратного выкупа.

    В текущем сезоне 20-летний футболист провел 18 матчей в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 мая 2017, 09:41

      ого! зряяя, ой зряяя! мне кажется его надо в МЮ, они бы с Рэшфордом любую оборону до судороги довели бы. очень зря конечно что не рассчитывают на него, классный игрок!

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