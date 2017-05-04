«Хоффенхайм» начнет переговоры с форвардом «Манчестер Сити» в конце месяца

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо находится в сфере интересов сразу нескольких клубом, сообщает Owngoalnigeria. Англичане не намерены препятствовать переходу нигерийского футболиста в ближайшее трансферное летнее окно. Известно, что главный тренеры команды Хоесп Гвардиола не рассчитывает на него.

«Хоффенхайм» готов побороться за молодого нигерийца. Немцы уже получили разрешение вести переговоры с игроком. Переговоры назначены на конец мая. «Манчестер Сити» готов отпустить Ихеначо в аренду или продаст с правом обратного выкупа.

В текущем сезоне 20-летний футболист провел 18 матчей в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.