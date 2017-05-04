Зума будет отдан в аренду, если «Челси» подпишет ван Дейка

Руководство «Челси» продолжает следить за центральным защитником «Саутгемптона» Вирджилом ван Дейком, на которого также претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль». Лондонцы рассчитывают заполучить футболиста перед стартом будущего сезона. Сумма трансфера составит около 50 миллионов фунтов стерлингов.

В том случае, если сделка с 25-летним голландцем состоится, в клубе намерены освободить для него место. В этом случае пропустивший большую часть текущего сезона Курт Зума будет отдан в аренду.