«Барселона» опровергла интерес к Блану

Руководство «Барселоны» опровергло интерес к бывшему главному тренеру «ПСЖ», «Бордо» и сборной Франции Лорану Блану, сообщает Mundo Deportivo. Ранее появилась информация, что каталонцы встречались с представителями французского специалиста.

Стоит напомнить, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона. Руководство клуба намерено назвать имя его преемника к июню. Среди кандидатов называются главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.