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    «Барселона» опровергла интерес к Блану

    Руководство «Барселоны» опровергло интерес к бывшему главному тренеру «ПСЖ», «Бордо» и сборной Франции Лорану Блану, сообщает Mundo Deportivo. Ранее появилась информация, что каталонцы встречались с представителями французского специалиста.

    Стоит напомнить, что главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона. Руководство клуба намерено назвать имя его преемника к июню. Среди кандидатов называются главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 08:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 4 мая 2017, 10:50

      Зачем нужен этот Блан?

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 4 мая 2017, 10:09

      че за хуйня пора уже играть без тренера с каталонским прошлым

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 4 мая 2017, 09:54

      А было бы интересно!

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > David_Fio 4 мая 2017, 11:41

      Сливать все подряд? Нет, спасибо

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Tyler_Stark 4 мая 2017, 11:50

      а че он слил? при нем париж хоть чемпионом был!

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > David_Fio 4 мая 2017, 12:38

      В чемпионате одной команды?

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Tyler_Stark 4 мая 2017, 15:09

      как показывает практика не одной! сейчас париж второй, а может и третьим остаться! да, монако и ницца только в этом году стали сильнее, но до этого на уровне был лион и марсель! уж точно они были не слабее сегодняшней ниццы

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > David_Fio 7 мая 2017, 00:43

      Они были первыми ввиду отсутствия конкуренции, когда был Блан конкуренции как таковой не было… да и игроков сильных не было в чемпионате

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