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    Цауня рассчитывает вернуться в большой футбол

    Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня, который недавно стал игроком молодой команды «Рижская футбольная школа», продолжает залечивать серьезную травму. По его словам, он все еще рассчитывает сыграть в большой футбол в ближайшем будущем.

    «В Латвию вернулся с хорошими эмоциями, ведь теперь могу уделять больше внимания семье. Конечно, скучаю по Москве, по большому футболу. Сейчас восстанавливаюсь – может, и мне еще удастся поиграть.

    «Рижская футбольная школа» — молодой клуб, пара лет от роду. Но здесь работает доктор, знакомый мне по «Сконто» и сборной Латвии. Знаю многих ребят. Стадион и тренировочная база – рядом с домом. Удобно», – рассказал Цауня.

    В прошлом сезоне футболист провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал один результативный пас. В январе этого года он расторг контракт с армейским клубом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2017 07:42
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    Комментарии1
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      NEON-SM 4 мая 2017, 18:55

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