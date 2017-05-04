Цауня рассчитывает вернуться в большой футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня, который недавно стал игроком молодой команды «Рижская футбольная школа», продолжает залечивать серьезную травму. По его словам, он все еще рассчитывает сыграть в большой футбол в ближайшем будущем.

«В Латвию вернулся с хорошими эмоциями, ведь теперь могу уделять больше внимания семье. Конечно, скучаю по Москве, по большому футболу. Сейчас восстанавливаюсь – может, и мне еще удастся поиграть.

«Рижская футбольная школа» — молодой клуб, пара лет от роду. Но здесь работает доктор, знакомый мне по «Сконто» и сборной Латвии. Знаю многих ребят. Стадион и тренировочная база – рядом с домом. Удобно», – рассказал Цауня.

В прошлом сезоне футболист провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал один результативный пас. В январе этого года он расторг контракт с армейским клубом.