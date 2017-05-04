Васильев: «Чудеса существуют. «Монако» будет верить»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился эмоциями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2). По словам функционера, ответная встреча будет очень трудной.

«Против нас играла великолепная команда. Буффон провел потрясающий матч. Мы могли забить, но не удалось реализовать моменты. Как бы то ни было, я горжусь командой, потому что мы все еще в полуфинале. Ответная игра будет тяжелой. Не хочу оценивать наши шансы. Быть может, если бы мы забили сегодня гол...

Но нужно двигаться дальше. Нас ждет встреча с «Нанси», нужно брать три очка и обеспечивать чемпионство. И после воскресенья мы будем думать об ответной игре. Чудеса существуют. Нужно верить», – сказал Васильев.

Ответная игра состоится в Турине 9 мая.