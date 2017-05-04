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    Васильев: «Чудеса существуют. «Монако» будет верить»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился эмоциями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2). По словам функционера, ответная встреча будет очень трудной.

    «Против нас играла великолепная команда. Буффон провел потрясающий матч. Мы могли забить, но не удалось реализовать моменты. Как бы то ни было, я горжусь командой, потому что мы все еще в полуфинале. Ответная игра будет тяжелой. Не хочу оценивать наши шансы. Быть может, если бы мы забили сегодня гол...

    Но нужно двигаться дальше. Нас ждет встреча с «Нанси», нужно брать три очка и обеспечивать чемпионство. И после воскресенья мы будем думать об ответной игре. Чудеса существуют. Нужно верить», – сказал Васильев.

    Ответная игра состоится в Турине 9 мая.

    Источник: L' Equipe

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    04.05.2017 01:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 мая 2017, 11:46

      хотел посмотреть Монако против Реала в полуфинале, с Реалом у них бы лучше получилось..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 4 мая 2017, 11:09

      Как-то мало верится в футбольное чудо, когда его обещает
      "В. ВАСИЛЬЕВ", а не "Браун" или "Шмидт"

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 мая 2017, 10:20

      ...увы–сказка кончилась...
      ...нужно было забивать вчера...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 мая 2017, 09:33

      Шансы есть всегда! Просто с Юве эти шансы минимальны...

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 4 мая 2017, 08:54

      Верить можно во что угодно, но в данном противостоянии всё уже решено!

      -1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 мая 2017, 08:31

      в этом сезоне чудеса случались, может случится еще одно?

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 мая 2017, 08:20

      Играя с Ювентусом верить в чудеса бесполезно, уж больно хороша оборона у итальянцев...

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 мая 2017, 07:54

      При всем уважении к буффону... монака лутче чем юви ну им не везло вчера... юви мертвая была

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 > de bruyne 4 мая 2017, 10:39

      Судя по всему это коментарий пациента психиатрической больницы

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 мая 2017, 05:20

      Мбаппе способен показать товар лицом в ответной игре.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 мая 2017, 03:16

      Эх, дома-бы забивать, а в гостях верить!

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