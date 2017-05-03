Озил хочет двукратного увеличения зарплаты в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил намерен добиться от лондонского клуба двукратного увеличения зарплаты. По информации источника, 28-летний немец отклонил предложение «канониров» в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю и хочет получать 300 тысяч.

Отметим, что на данный момент недельный оклад футболиста составляет 140 тысяч фунтов стерлингов. Действующий контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонский клуб в АПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.