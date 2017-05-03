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    Озил хочет двукратного увеличения зарплаты в «Арсенале»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил намерен добиться от лондонского клуба двукратного увеличения зарплаты. По информации источника, 28-летний немец отклонил предложение «канониров» в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю и хочет получать 300 тысяч.

    Отметим, что на данный момент недельный оклад футболиста составляет 140 тысяч фунтов стерлингов. Действующий контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонский клуб в АПЛ 28 матчей, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    03.05.2017 18:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 3 мая 2017, 19:42

      Пускай едет в Турцию, или обратно в Реал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      а013аа 3 мая 2017, 18:27

      За 7 мячей и 6 пасов - 300 косых Венгер долбаеб, статистика игрока уровня Сток Сити, Санчес 19 забил и то меньше получает

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