Джонс, Погба, Смоллинг и Байи тренировались с «МЮ» перед матчем против «Сельты»

«Манчестер Юнайтед» провел последнюю тренировку в Англии перед выездным полуфиналом Лиги Европы против «Сельты».

В занятии на базе команды в Каррингтоне участвовали Фил Джонс, Поль Погба, Крис Смоллинг и Эрик Байи. Участие футболистов в тренировочном процессе было под вопросом из-за повреждений. Люк Шоу, Маркос Рохо, Златан Ибрагимович и Тимоти Фосу-Менса по-прежнему восстанавливаются от травм.

Встреча на стадионе в Виго состоится 4-го мая и начнется в 22:05 по московскому времени.

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