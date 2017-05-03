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    Джонс, Погба, Смоллинг и Байи тренировались с «МЮ» перед матчем против «Сельты»

    «Манчестер Юнайтед» провел последнюю тренировку в Англии перед выездным полуфиналом Лиги Европы против «Сельты».

    В занятии на базе команды в Каррингтоне участвовали Фил Джонс, Поль Погба, Крис Смоллинг и Эрик Байи. Участие футболистов в тренировочном процессе было под вопросом из-за повреждений. Люк Шоу, Маркос Рохо, Златан Ибрагимович и Тимоти Фосу-Менса по-прежнему восстанавливаются от травм.

    Встреча на стадионе в Виго состоится 4-го мая и начнется в 22:05 по московскому времени.

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    Источник: Twitter

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    03.05.2017 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 мая 2017, 20:30

      вот это отличная новость!!!особенно,когда их на трене запалил)))ждем хорошей и качественной игры завтра в ЛЕ!!!

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