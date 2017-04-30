Моуринью – о травмах в «МЮ»: «Мои игроки могут сломать ногу по пути в туалет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с повреждениями в составе команды. В данный момент травмировано восемь футболистов, включая Златана Ибрагимовича, Хуана Мату и Люка Шоу.

«Ситуация такова, что мои игроки могут встать с кровати и просто пойти в туалет, но при этом сломать ногу. Не хотел бы говорить о Джонсе и Смоллинге. Меня больше интересует то, как Мата старается вернуться на поле. Я благодарен ему за это.

Шоу? Если он ушел с поля на десятой минуте – травма серьезная», – сказал португалец.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Ибрагимович может завершить карьеру из-за травмы.

Сегодня «МЮ» сыграл вничью со «Суонси» (1:1) в рамках встречи 35-го тура английской Премьер-лиги. Манчестерский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.