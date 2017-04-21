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    Источник: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы колена

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович близок к завершению карьеры, сообщает португальское издание Record. В матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1) 35-летний форвард повредил колено.

    Ранее сообщалось о том, что швед пропустит из-за разрыва крестообразных связок восемь-девять месяцев.

    В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 28 голов и отдал 10 голевых передач в 46-ти матчах всех турниров.

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    Источник: Record

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    21.04.2017 23:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 23 апреля 2017, 12:52

      Бред! Ему еще играть и играть.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 23 апреля 2017, 01:26

      Упс...Как же Маур без него?

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 22 апреля 2017, 05:25

      Очень жаль если это правда, Ибра желаю полного выздоровления и терпения ..

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 22 апреля 2017, 05:20

      Не так должна заканчиваться карьера великих игроков...здоровья, надеюсь увидим еще на поле

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 апреля 2017, 01:29

      Очень жаль !

      0
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      Рейтинг: +11

      Zima_8 22 апреля 2017, 01:17

      Здоровья!Очень жаль,что так вышло...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 апреля 2017, 01:00

      буквально на ровном месте, мог бы ещё играть и играть. Очень печально, когда таким образом заканчивают карьеру выдающиеся спортсмены. Очень жаль!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 апреля 2017, 00:33

      Очень жаль!

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      Рейтинг: +239

      Михас007 22 апреля 2017, 00:16

      Да жал хлопца

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 апреля 2017, 00:04

      Жаль....надеюсь он станет тренером и ещё попадает футбольных болельщиков

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