Источник: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы колена

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович близок к завершению карьеры, сообщает португальское издание Record. В матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1) 35-летний форвард повредил колено.

Ранее сообщалось о том, что швед пропустит из-за разрыва крестообразных связок восемь-девять месяцев.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 28 голов и отдал 10 голевых передач в 46-ти матчах всех турниров.

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