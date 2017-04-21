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СМИ: Ибрагимович выбыл на 8-9 месяцев

21 апреля 2017, 20:11
27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил серьезнейшую травму колена в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1). Сообщается, что форвард получил разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена, шведу потребуется операция.

В случае, если диагноз подтвердится, 35-летний футболист пропустит 8-9 месяцев. Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. На его счету 43 матча и 28 забитых мячей во всех турнирах.

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Источник: Gianlucadimarzio
Англия. Премьер-лига Лига Европы Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (27)
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shinnik
1492795204
Без Бога нельзя. Никак без Бога. Просто.Будет.Скучно.
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lekseij2007
1492795255
Думаю, уже не заиграет так, как в МЮ играл. Обидно. Выздоравливай.
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MadPampers
1492795657
Это писец, я итак его безмерно уважаю, но если не закончит карьеру после этого и еще будет играть это будет поступок настоящего спортсмена, настоящего мужчины
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NapaS
1492795882
нууу жеееесть (((( Здоровья Златану! И... чудо-возвращения!
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АлёшкА91
1492797775
Очень жаль. Здоровья Златану!
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ivanthebest
1492801734
Твою ж мать! На ровном месте буквально, в никому не нужных допах... вот тебе и расслабленность в первом тайме, которая не только чуть не вылилась в вылет команды, но и возможно стоила (надеюсь всё-таки нет), серьёзнейшей травме ключевого игрока...
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la verdad
1492802906
Все такие сочувствующие и скрепные... А я скажу так: Довыёбывался!!! Пиздеть надо меньше. Геи минусуют :)))
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sidul1
1492803121
без Златана МЮ ноль
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Егориус
1492805648
бляяядь
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Kybik-Pybik
1492821523
Писец как Ибру жалко... если 8-9 месяцев,считай, - конец карьере... потом разви что Китай. Но есть и хорошие новости - теперь Моуру и компашке жопа)))
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