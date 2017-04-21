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    СМИ: Ибрагимович выбыл на 8-9 месяцев

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил серьезнейшую травму колена в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1). Сообщается, что форвард получил разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена, шведу потребуется операция.

    В случае, если диагноз подтвердится, 35-летний футболист пропустит 8-9 месяцев. Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. На его счету 43 матча и 28 забитых мячей во всех турнирах.

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.04.2017 20:11
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 4 мая 2017, 16:09

      ВОТ ТЕБЕ И НОВОСТЬ ИБРА ПОШЕЛ В ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК!!!???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 27 апреля 2017, 13:10

      Вот это потеря!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 апреля 2017, 07:17

      прощай ,Америка

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 апреля 2017, 03:38

      Писец как Ибру жалко... если 8-9 месяцев,считай, - конец карьере... потом разви что Китай. Но есть и хорошие новости - теперь Моуру и компашке жопа)))

      -1
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      Рейтинг: -5

      Егориус 21 апреля 2017, 23:14

      бляяядь

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 апреля 2017, 23:05

      Дал бы Руни сыграть в этом матче.Зачем возрастного Ибру так нагружать?Теперь остался без лучшего игрока(

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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 апреля 2017, 22:32

      без Златана МЮ ноль

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 апреля 2017, 22:28

      Все такие сочувствующие и скрепные... А я скажу так: Довыёбывался!!! Пиздеть надо меньше. Геи минусуют :)))

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 21 апреля 2017, 22:25

      В этом возрасте, если такая травма, это конец карьеры.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 апреля 2017, 22:08

      Твою ж мать! На ровном месте буквально, в никому не нужных допах... вот тебе и расслабленность в первом тайме, которая не только чуть не вылилась в вылет команды, но и возможно стоила (надеюсь всё-таки нет), серьёзнейшей травме ключевого игрока...

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