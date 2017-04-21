СМИ: Ибрагимович выбыл на 8-9 месяцев

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил серьезнейшую травму колена в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1). Сообщается, что форвард получил разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена, шведу потребуется операция.

В случае, если диагноз подтвердится, 35-летний футболист пропустит 8-9 месяцев. Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. На его счету 43 матча и 28 забитых мячей во всех турнирах.

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