Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Анжи» проведет профилактические беседы с болельщиками, участвовавшими в массовой драке в Краснодаре

«Анжи» проведет профилактические беседы с болельщиками, участвовавшими в массовой драке в Краснодаре

3 мая 2017, 13:24
7

«Анжи» идентифицировал 12 болельщиков, которые участвовали в драке перед матчем 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0). Об этом сообщил руководитель отдела по работе с болельщиками махачкалинской команды Загид Кебедгаджиев.

«У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы. Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков», – сказал Кебедгаджиев.

Напомним, что перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона. Позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Анжи Краснодар
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бмв525
1493808838
Посмотрел видео .. Либо уже деритесь как мужики либо вообще не трогайте друг друга . Берите пример с турков когда они свиней в Турции реально мутузить начали .
Ответить
СашкаГуров
1493809059
краснодарцы разочаровали , зачем стрелку забивать если трусливые !!!!
Ответить
Daxa 09
1493809272
Самая кровавая драка за всю историю футбола))) там больше половины пришли просто полуголыми на мести попрыгать )))))
Ответить
Chesn0k
1493809486
анжи проведут беседы и дальше будут смотреть, а краснодар 6х своих забанил на год
Ответить
FanatSerj
1493809721
Что за идиоты ? перед стадионом где дети, девушки ходят спектакль устроили. Какие там беседы, пожизненно от футбола отлучить, зачем эти уроды на стадионе нужны?
Ответить
Lev Aleks
1493813099
я думаю всех под одну гребёнку не нужно, кто то действительно вёл себя хамски, кто-то просто защищал общие интересы и спокойствие граждан........всех чурками называть тоже не вариант......я думаю те кто это всё затеял особо умом и сообразительностью не отличаются, вот их нужно вычислять и наказывать!
Ответить
sochi-2013
1493815417
Слабовато, конечно, и место неподходящее, а так ничего страшного.
Ответить
Главные новости
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
1
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
20
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
8
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
6
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
8
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
5
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
10
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+