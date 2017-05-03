«Анжи» проведет профилактические беседы с болельщиками, участвовавшими в массовой драке в Краснодаре

«Анжи» идентифицировал 12 болельщиков, которые участвовали в драке перед матчем 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0). Об этом сообщил руководитель отдела по работе с болельщиками махачкалинской команды Загид Кебедгаджиев.

«У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы. Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков», – сказал Кебедгаджиев.

Напомним, что перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона. Позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.