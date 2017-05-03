Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Анжи» проведет профилактические беседы с болельщиками, участвовавшими в массовой драке в Краснодаре

    «Анжи» идентифицировал 12 болельщиков, которые участвовали в драке перед матчем 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0). Об этом сообщил руководитель отдела по работе с болельщиками махачкалинской команды Загид Кебедгаджиев.

    «У нас есть предоставленный краснодарской полицией список болельщиков, которые принимали участие в драке. Мы проведем с ними профилактические беседы. Нельзя сразу рубить сплеча, надо поговорить, провести работу, а дальше будем смотреть. На данный момент идентифицировали 12 болельщиков», – сказал Кебедгаджиев.

    Напомним, что перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона. Позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6903

      sochi-2013 3 мая 2017, 15:43

      Слабовато, конечно, и место неподходящее, а так ничего страшного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 мая 2017, 15:04

      я думаю всех под одну гребёнку не нужно, кто то действительно вёл себя хамски, кто-то просто защищал общие интересы и спокойствие граждан........всех чурками называть тоже не вариант......я думаю те кто это всё затеял особо умом и сообразительностью не отличаются, вот их нужно вычислять и наказывать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 мая 2017, 14:08

      Что за идиоты ? перед стадионом где дети, девушки ходят спектакль устроили.
      Какие там беседы, пожизненно от футбола отлучить, зачем эти уроды на стадионе нужны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 мая 2017, 14:04

      анжи проведут беседы и дальше будут смотреть, а краснодар 6х своих забанил на год

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 3 мая 2017, 14:01

      Самая кровавая драка за всю историю футбола))) там больше половины пришли просто полуголыми на мести попрыгать )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 мая 2017, 13:57

      краснодарцы разочаровали , зачем стрелку забивать если трусливые !!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 3 мая 2017, 13:53

      Посмотрел видео .. Либо уже деритесь как мужики либо вообще не трогайте друг друга . Берите пример с турков когда они свиней в Турции реально мутузить начали .

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11