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    «Монако» отказался продавать Мбаппе в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Руководство «красных дьяволов» уже сделало предложение французскому клубу о трансфере 18-летнего форварда в размере 85 миллионов евро, но получило отказ.

    Сообщается, что в «Монако» хотят выручить от продажи талантливого футболиста от 120 до 140 миллионов.

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе забил 14 голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах. В услугах игрока заинтересованы многие европейские команды.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    03.05.2017 06:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 мая 2017, 13:44

      Зря, теперь больше и этого не дадут. Вроде бы что-то было в начале с Ювентусом, а потом... Теперь вылетят и он с Монако вместе. На следующий год уже так удачно никак не получится. Хотя парень не похоже, чтобы, как наши, начинал баклуши бить как только про него в газетах писать начинают...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 мая 2017, 09:45

      Мир продолжает сходить с ума...(((

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 3 мая 2017, 09:18

      У МЮ похоже слабость на молодых французов)))
      А если серьезно, то не слабое поколение растет...нам бы хотя бы одного такого))

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mig28 3 мая 2017, 20:32

      это вирус Венгера и Пардью)))

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 мая 2017, 08:08

      Монако хороший клуб

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 мая 2017, 07:25

      Молодцы

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 мая 2017, 06:41

      Игрок конечно талантливый, но сейчас он столько точно не стоит, даже с учетом перспективности.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Томь вперёд 3 мая 2017, 08:56

      Никто из нынешних футболистов не стоит 120-140 миллионов 100%. Но это не стоимость игровых качеств человека, а в том числе будущая прибыль от продажи его футболок, акций клуба с его участием и т д и т п.

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