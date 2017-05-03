«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов

Зря, теперь больше и этого не дадут. Вроде бы что-то было в начале с Ювентусом, а потом... Теперь вылетят и он с Монако вместе. На следующий год уже так удачно никак не получится. Хотя парень не похоже, чтобы, как наши, начинал баклуши бить как только про него в газетах писать начинают...
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Руководство «красных дьяволов» уже сделало предложение французскому клубу о трансфере 18-летнего форварда в размере 85 миллионов евро, но получило отказ.
Сообщается, что в «Монако» хотят выручить от продажи талантливого футболиста от 120 до 140 миллионов.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе забил 14 голов и сделал пять результативных передач в 24 матчах. В услугах игрока заинтересованы многие европейские команды.