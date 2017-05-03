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  • Симеоне: «На следующей неделе мы постараемся сделать невозможное»

Симеоне: «На следующей неделе мы постараемся сделать невозможное»

3 мая 2017, 01:25
9

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после поражения от «Реала» (0:3) в полуфинале Лиги чемпионов и рассказал о планах на ответную встречу.

«Первый тайм был хорошим в исполнении обеих команд. В таких играх всегда есть риск, поэтому игроки обеих сторон ошибались в передачах. В итоге счет открыл соперник. Гамейро имел возможность отличиться, но Навас справился с его ударом.

Во второй тайме мы больше владели мячом, но не смогли выжать результат из имевшихся моментов. «Реал» воспользовался свободными зонами и увеличил преимущество. Сегодня соперник выглядел лучше, и мы должны поздравить его с победой. «Реал» грамотно использовал свои шансы.

Футбол – фантастический вид спорта, тут может произойти что угодно. Верю, что у нас остаются шансы на выход в финал. Я сказал команде, что мы должны оправиться от поражения и поскорее забыть его. Это очень и очень сложно, но это футбол. Мы можем выйти, если будем бороться до финального свистка в ответном матче.

В субботу у нас важная игра (с «Эйбаром» в матче 36-го тура Примеры – прим. «Бомбардира»), но в то же время надо помнить об ответном встрече на следующей неделе. Я спокоен. На следующей неделе бы постараемся сделать невозможное. Мы – «Атлетико», и, возможно, у нас это получится», – сказал аргентинец.

Вторая игра стадии состоится 10-го мая.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (9)
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mutabor0992
1493765248
Вы уже сделали невозможное,когда пропустили 3 мяча!!!
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Павел Буре
1493765433
Диего еще до игры не верил что не проиграете. не тот нынче атлетико, далеко не тот!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1493765484
Мда Симеоне ваш поезд уехал, если Барса не смогла три мяча у Юви отыграть, то вы точно не сможете со своей атакой.
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АртурZaСМ
1493781268
Пора увольнять Симеоне... Атлетико остановился в развитии и начал топтаться на месте...
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Ще Гевара
1493782125
При всём уважении вряд-ли.
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ded-53
1493782745
Невозможно сделать это самое невозможное
Ответить
ProstoPolzovatel
1493805612
У вас с Барселоной новое хобби нарисовалось - с разгромных счетов отыгрываться...такими темпами не родильным домам стоит беспокоится, как говорил Пике, а кардиологическому отделению...)
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demir301
1493806765
Да уж,Реал точно уже в финале!
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neveldomha
1493808519
Как то беззубо получилось проиграть. По хорошему, даже не укусили.
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