Симеоне: «На следующей неделе мы постараемся сделать невозможное»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после поражения от «Реала» (0:3) в полуфинале Лиги чемпионов и рассказал о планах на ответную встречу.

«Первый тайм был хорошим в исполнении обеих команд. В таких играх всегда есть риск, поэтому игроки обеих сторон ошибались в передачах. В итоге счет открыл соперник. Гамейро имел возможность отличиться, но Навас справился с его ударом.

Во второй тайме мы больше владели мячом, но не смогли выжать результат из имевшихся моментов. «Реал» воспользовался свободными зонами и увеличил преимущество. Сегодня соперник выглядел лучше, и мы должны поздравить его с победой. «Реал» грамотно использовал свои шансы.

Футбол – фантастический вид спорта, тут может произойти что угодно. Верю, что у нас остаются шансы на выход в финал. Я сказал команде, что мы должны оправиться от поражения и поскорее забыть его. Это очень и очень сложно, но это футбол. Мы можем выйти, если будем бороться до финального свистка в ответном матче.

В субботу у нас важная игра (с «Эйбаром» в матче 36-го тура Примеры – прим. «Бомбардира»), но в то же время надо помнить об ответном встрече на следующей неделе. Я спокоен. На следующей неделе бы постараемся сделать невозможное. Мы – «Атлетико», и, возможно, у нас это получится», – сказал аргентинец.

Вторая игра стадии состоится 10-го мая.