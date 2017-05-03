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    Симеоне: «На следующей неделе мы постараемся сделать невозможное»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после поражения от «Реала» (0:3) в полуфинале Лиги чемпионов и рассказал о планах на ответную встречу.

    «Первый тайм был хорошим в исполнении обеих команд. В таких играх всегда есть риск, поэтому игроки обеих сторон ошибались в передачах. В итоге счет открыл соперник. Гамейро имел возможность отличиться, но Навас справился с его ударом.

    Во второй тайме мы больше владели мячом, но не смогли выжать результат из имевшихся моментов. «Реал» воспользовался свободными зонами и увеличил преимущество. Сегодня соперник выглядел лучше, и мы должны поздравить его с победой. «Реал» грамотно использовал свои шансы.

    Футбол – фантастический вид спорта, тут может произойти что угодно. Верю, что у нас остаются шансы на выход в финал. Я сказал команде, что мы должны оправиться от поражения и поскорее забыть его. Это очень и очень сложно, но это футбол. Мы можем выйти, если будем бороться до финального свистка в ответном матче.

    В субботу у нас важная игра (с «Эйбаром» в матче 36-го тура Примеры – прим. «Бомбардира»), но в то же время надо помнить об ответном встрече на следующей неделе. Я спокоен. На следующей неделе бы постараемся сделать невозможное. Мы – «Атлетико», и, возможно, у нас это получится», – сказал аргентинец.

    Вторая игра стадии состоится 10-го мая.

    Источник: Football Espana

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    03.05.2017 01:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 3 мая 2017, 13:48

      Как то беззубо получилось проиграть. По хорошему, даже не укусили.

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 3 мая 2017, 13:19

      Да уж,Реал точно уже в финале!

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 3 мая 2017, 13:00

      У вас с Барселоной новое хобби нарисовалось - с разгромных счетов отыгрываться...такими темпами не родильным домам стоит беспокоится, как говорил Пике, а кардиологическому отделению...)

      0
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      Рейтинг: +198

      ded-53 3 мая 2017, 06:39

      Невозможно сделать это самое невозможное

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 3 мая 2017, 06:28

      При всём уважении вряд-ли.

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 мая 2017, 06:14

      Пора увольнять Симеоне... Атлетико остановился в развитии и начал топтаться на месте...

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 3 мая 2017, 01:51

      Мда Симеоне ваш поезд уехал, если Барса не смогла три мяча у Юви отыграть, то вы точно не сможете со своей атакой.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 мая 2017, 01:50

      Диего еще до игры не верил что не проиграете. не тот нынче атлетико, далеко не тот!

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 мая 2017, 01:47

      Вы уже сделали невозможное,когда пропустили 3 мяча!!!

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