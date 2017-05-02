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  • Тарасов: «В концовке финала Кубка меня ударили локтем. Это футбол, играют мужики»

Тарасов: «В концовке финала Кубка меня ударили локтем. Это футбол, играют мужики»

2 мая 2017, 21:34
12

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу в финале Кубка России над «Уралом» (2:0).

– Что случилось в концовке? Уже забыли травму?

– Нет, не забыл, потому что постоянно цепляю ее. Но ничего страшного, просто удар был локтем. Считаю, что это красная карточка. С другой стороны, это футбол, играют мужики, поэтому все равно, особенно после победы в Кубке.

– У вас было много больших матчей, сегодняшний как-то по эмоциям отличался?

– Если честно, не так много в моей карьере больших матчей, это мой второй титул в «Локомотиве». Я очень рад этому, это очень приятно. Поздравляю всех «Локомотива» с очередным титулом.

В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 10-ти матчах команды во всех турнирах, забив один гол. В январе 30-летний хавбек восстановился от разрыва крестообразных связок, из-за которого был вне игры на протяжении четырех месяцев.

В конце матча на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась массовая драка.

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (12)
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polt
1493751193
Только и светился со своим тампоном во рту. В задницу бы себе вставил. Не мужик!
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Serjoga
1493751388
"это футбол, играют мужики"- Вот я и смотрю, как МУЗИКИ после каждого "поглаживания" валяются по 3 минуты, изображая боль неимоверную и выпрашивая карточки для соперников. Нормально-то выиграть тяжело!
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vla4839
1493751881
С самого начала матча Тарасов играл на грани грубости и просто грубо.Однажды умышленно ударил игрока "Урала" локтем в грудь,в другой раз- вытолкнул за боковую толчком руками в спину,но судья почему-то на это не отреагировал.Когда же досталось Тарасову/наверно не случайно/,то он сразу побежал жаловаться судье.Это что ? Порядочный мужик или с подлецой?
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Проекция LADA Priora Coup
1493752816
Он как Вернблум- рост 2 метра толку нет, полено поленом, только всех ломать...
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bumer_moscow
1493754290
Кубок наш
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GammiD
1493755651
Тарасов ты сам весь матч руками махал как вентилятор как в принципе в каждом матче играешь, из подтишка грубишь, не тебе жааловатся! Ты этот матч не должен был доигрывать после эпизода когда ты полузащитника Урала локтем двинул с ходу! Ты не футболист, ты костолом! такой же как Вернблум или Гарсия в зените, но они хоть пас отдать могут ты то только руками махать!
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Khaber
1493806478
Бузов или дебил, или притворяется. Весь матч локтями махал, как пропеллером.
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