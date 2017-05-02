Тарасов: «В концовке финала Кубка меня ударили локтем. Это футбол, играют мужики»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу в финале Кубка России над «Уралом» (2:0).

– Что случилось в концовке? Уже забыли травму?

– Нет, не забыл, потому что постоянно цепляю ее. Но ничего страшного, просто удар был локтем. Считаю, что это красная карточка. С другой стороны, это футбол, играют мужики, поэтому все равно, особенно после победы в Кубке.

– У вас было много больших матчей, сегодняшний как-то по эмоциям отличался?

– Если честно, не так много в моей карьере больших матчей, это мой второй титул в «Локомотиве». Я очень рад этому, это очень приятно. Поздравляю всех «Локомотива» с очередным титулом.

В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 10-ти матчах команды во всех турнирах, забив один гол. В январе 30-летний хавбек восстановился от разрыва крестообразных связок, из-за которого был вне игры на протяжении четырех месяцев.

В конце матча на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась массовая драка.