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    Тарасов: «В концовке финала Кубка меня ударили локтем. Это футбол, играют мужики»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу в финале Кубка России над «Уралом» (2:0).

    – Что случилось в концовке? Уже забыли травму?

    – Нет, не забыл, потому что постоянно цепляю ее. Но ничего страшного, просто удар был локтем. Считаю, что это красная карточка. С другой стороны, это футбол, играют мужики, поэтому все равно, особенно после победы в Кубке.

    – У вас было много больших матчей, сегодняшний как-то по эмоциям отличался?

    – Если честно, не так много в моей карьере больших матчей, это мой второй титул в «Локомотиве». Я очень рад этому, это очень приятно. Поздравляю всех «Локомотива» с очередным титулом.

    В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 10-ти матчах команды во всех турнирах, забив один гол. В январе 30-летний хавбек восстановился от разрыва крестообразных связок, из-за которого был вне игры на протяжении четырех месяцев.

    В конце матча на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась массовая драка.

    Источник: Sports.ru

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    02.05.2017 21:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +42

      Khaber 3 мая 2017, 13:14

      Бузов или дебил, или притворяется. Весь матч локтями махал, как пропеллером.

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD 2 мая 2017, 23:07

      Тарасов ты сам весь матч руками махал как вентилятор как в принципе в каждом матче играешь, из подтишка грубишь, не тебе жааловатся! Ты этот матч не должен был доигрывать после эпизода когда ты полузащитника Урала локтем двинул с ходу! Ты не футболист, ты костолом! такой же как Вернблум или Гарсия в зените, но они хоть пас отдать могут ты то только руками махать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 мая 2017, 22:44

      Кубок наш

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 2 мая 2017, 22:20

      Он как Вернблум- рост 2 метра толку нет, полено поленом, только всех ломать...

      0
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      Рейтинг: +649

      vla4839 2 мая 2017, 22:04

      С самого начала матча Тарасов играл на грани грубости и просто грубо.Однажды умышленно ударил игрока "Урала" локтем в грудь,в другой раз- вытолкнул за боковую толчком руками в спину,но судья почему-то на это не отреагировал.Когда же досталось Тарасову/наверно не случайно/,то он сразу побежал жаловаться судье.Это что ? Порядочный мужик или с подлецой?

      6
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      Рейтинг: +649

      vla4839 > Боцман59rus 2 мая 2017, 22:23

      .............не обижаюсь

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 мая 2017, 21:56

      "это футбол, играют мужики"- Вот я и смотрю, как МУЗИКИ после каждого "поглаживания" валяются по 3 минуты, изображая боль неимоверную и выпрашивая карточки для соперников. Нормально-то выиграть тяжело!

      2
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Serjoga 2 мая 2017, 22:02

      Шоу голос))
      Комментатор вАПЛ как то сказал

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 мая 2017, 21:53

      Только и светился со своим тампоном во рту. В задницу бы себе вставил. Не мужик!

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