Радимов: «Для «Монако» полуфинала Лиги чемпионов абсолютно хватит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подчеркнул, что «Монако» является самой слабой командой в квартете полуфиналистов Лиги чемпионов. По мнению специалиста, право на завоевание трофея имеют только «Ювентус», «Реал» и «Атлетико».

«Я думаю, что кратко можно охарактеризовать данное противостояние с «Ювентусом»: хватит «Монако» уже. В полуфиналах Лиги чемпионов все команды равные, за исключением «Монако». Любая из трех команд – либо испанские «Реал» или «Атлетико», либо «Ювентус» – имеют право выиграть этот кубок. «Монако» уже абсолютно хватит», – сказал Радимов.

Матч «Реал» – «Атлетико» состоится сегодня, 2 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени. Поединок «Монако» – «Ювентус» пройдет в среду, 3 мая.