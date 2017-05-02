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    Радимов: «Для «Монако» полуфинала Лиги чемпионов абсолютно хватит»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подчеркнул, что «Монако» является самой слабой командой в квартете полуфиналистов Лиги чемпионов. По мнению специалиста, право на завоевание трофея имеют только «Ювентус», «Реал» и «Атлетико».

    «Я думаю, что кратко можно охарактеризовать данное противостояние с «Ювентусом»: хватит «Монако» уже. В полуфиналах Лиги чемпионов все команды равные, за исключением «Монако». Любая из трех команд – либо испанские «Реал» или «Атлетико», либо «Ювентус» – имеют право выиграть этот кубок. «Монако» уже абсолютно хватит», – сказал Радимов.

    Матч «Реал» – «Атлетико» состоится сегодня, 2 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени. Поединок «Монако» – «Ювентус» пройдет в среду, 3 мая.

    Источник: Р-Спорт

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    02.05.2017 18:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 3 мая 2017, 17:08

      Кто такой Радимов, чтобы тут вообще писать о его мнение , тем более о МОНАКО ?! Его мнение может быть написано только о соперниках Зенина-2 , и то на заборе... ЕСЛИ КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО БУДЕТ

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 мая 2017, 21:08

      Что значит хватит?У французов отличная игра!Ювентус конечно фаворит,но всякое может быть...

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 мая 2017, 20:01

      Красное сухое.бокальчик-другой...

      1
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