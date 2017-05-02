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    Иско счастлив, что его любят фанаты «Реала»

    Полузащитник «Реала» Иско рад, что ему с первых дней нахождения в Мадриде удалось найти общий язык с фанатами клуба. Напомним, что футболист сборной Испании перебрался в стан «сливочных» летом 2013 года из «Малаги».

    «Да, я счастлив, мне буквально повезло с первых же дней заручиться любовью болельщиков «Реала». Так гораздо проще решать поставленные перед тобой задачи.

    Для меня сам футбол является настоящей магией. Чувствую это каждый раз, когда выхожу на поле и касаюсь мяча», – сказал Иско.

    Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2018 года. Известно, что в клубе рассчитывают продлить его до 2022 года.

    Источник: Marca

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    02.05.2017 09:29
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