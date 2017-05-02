Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок России. «Локомотив» победил «Урал» и завоевал трофей, в конце встречи произошла драка

    На стадионе «Фишт» в Сочи состоялся финальный матч Кубка России. «Локомотив» переиграл «Урал» благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука.

    На шестой добавленной минуте произошла драка с участием четверых футболистов.

    Для железнодорожников трофей стал седьмым в истории.

    Кубок России. Финал

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – И. Денисов, 76; 2:0 – Ал. Миранчук, 90.

    Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович. В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Фарфан, 85), Ари.

    Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Ильин, Павлюченко (Фидлер, 46).

    Предупреждения нет – Лунгу, 48; Ильин, 69.

    Удаления: Ари, 90+6; Фарфан, 90+6 – Фидлер, 90+6; Манучарян, 90+6.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 3 мая 2017, 03:58

      спас Семин свое мягкое место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 2 мая 2017, 22:20

      Ну и что они будут делать с такой игрой в Еврокубках?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > zadira56 2 мая 2017, 22:51

      проблемы конечно есть ну а что в последнее время делает ЦСКА в лч судя по результатам я за то чтобы все российкие команды играли удачно в еврокубках

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc > zadira56 3 мая 2017, 12:44

      Немножко цены на жд билеты подымут, немножко игроков подкупят, глядишь и побьются с европой))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      user3618 2 мая 2017, 21:29

      Не хватает прочности на еврокубки, жаль Бердыева не позовут, мог бы сделать команду, которая смогла бы завоевать евротрофей, при всём уважении к Семину...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 2 мая 2017, 21:16

      Всё же хороший сезон! ТРОФЕЙ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 2 мая 2017, 21:12

      Довольно тягомотная игра получилась. Я оживился в самом конце, во время эпической битвы))) Ари был страшен в гневе, аж дым из ушей пёр))) Локо можно поздравить; помогло большое преимущество в опыте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc > alek-pashckov 3 мая 2017, 12:42

      Вполне возможно... я не вникал в детали. В данном матче я был лишь нейтральным наблюдателем, хотя такая агрессивность Ари меня удивила..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 2 мая 2017, 21:09

      Самый лучший коллектив это наш Локомотив!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 мая 2017, 21:06

      мои поздравления!!! пусть палыч так будет радоваться и в лиге европы!)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 мая 2017, 21:02

      Снова кубок у Локомотива,снова у руля Шпалыч...Желаю достойно выступить в ЛЕ и как минимум выйти из группы!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 2 мая 2017, 21:00

      Поздравляю Локо и особенно Палыча.Добро пожаловать в ЛЕ.Не посрамите а приумножте.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 мая 2017, 20:57

      Поздравления Паровозам!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11