Кубок России. «Локомотив» победил «Урал» и завоевал трофей, в конце встречи произошла драка

На стадионе «Фишт» в Сочи состоялся финальный матч Кубка России. «Локомотив» переиграл «Урал» благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука.

На шестой добавленной минуте произошла драка с участием четверых футболистов.

Для железнодорожников трофей стал седьмым в истории.

Кубок России. Финал

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – И. Денисов, 76; 2:0 – Ал. Миранчук, 90.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович. В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Фарфан, 85), Ари.

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Ильин, Павлюченко (Фидлер, 46).

Предупреждения нет – Лунгу, 48; Ильин, 69.

Удаления: Ари, 90+6; Фарфан, 90+6 – Фидлер, 90+6; Манучарян, 90+6.

Календарь Кубка России