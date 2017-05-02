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  • Кубок России. «Локомотив» победил «Урал» и завоевал трофей, в конце встречи произошла драка

Кубок России. «Локомотив» победил «Урал» и завоевал трофей, в конце встречи произошла драка

2 мая 2017, 20:48
27

На стадионе «Фишт» в Сочи состоялся финальный матч Кубка России. «Локомотив» переиграл «Урал» благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука.

На шестой добавленной минуте произошла драка с участием четверых футболистов.

Для железнодорожников трофей стал седьмым в истории.

Кубок России. Финал

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – И. Денисов, 76; 2:0 – Ал. Миранчук, 90.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович. В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Фарфан, 85), Ари.

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Ильин, Павлюченко (Фидлер, 46).

Предупреждения нет – Лунгу, 48; Ильин, 69.

Удаления: Ари, 90+6; Фарфан, 90+6 – Фидлер, 90+6; Манучарян, 90+6.

Календарь Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Локомотив Урал
Комментарии (27)
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Nesterenko
1493747452
Браво Локомотив! Хорошая победа! Миранчук снова забил красивейший гол в финале Кубка России. Удачи вам в еврокубках осенью, доиграйте этот сезон достойно и боритесь за самые высокие места в следующем сезоне!
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NEON-SM
1493747458
концовка была очень эпичная, драка, 4 удаления, накал выше крыши, локомотив выйграл достойно, хотя урал был не хуже, довольно неплохой финал
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Kotofey75
1493747516
С трофеем, Палыч! Покувыркаешься еще))
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Fedor4uk
1493747598
Ура всех с победой!Сегодня играли от души,даже дрались от души)))
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multiscan
1493747613
Молодцы! Теперь можно считать заканчивающийся сезон для "Локо" удовлетворительным.
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Artemka69
1493747672
Локо с победой!!!!Браво!!!!Молодцы!!!!
Ответить
alex kidn
1493747815
Только Локо только победа
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Зэб
1493748030
Поздравляю Локо и особенно Палыча.Добро пожаловать в ЛЕ.Не посрамите а приумножте.
Ответить
ЖОРРО
1493748174
Снова кубок у Локомотива,снова у руля Шпалыч...Желаю достойно выступить в ЛЕ и как минимум выйти из группы!!!!
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Chernyi Lis
1493748393
мои поздравления!!! пусть палыч так будет радоваться и в лиге европы!)
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