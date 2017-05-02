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    Джан: «Гол в ворота «Уотфорда» – мой лучший»

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан прокомментировал свой гол в матче против «Уотфорда» (1:0) в рамках 35-го тура АПЛ.

    «Я никогда не забивал таких мячей – разве что в молодости. Это лучший гол, который я когда-либо забивал. Я увидел свободную зону и побежал туда. Сначала думал сыграть головой, но передумал. В тот момент было не до размышлений.

    Самым главным остается то, что после вчерашнего события мы набрали три очка. Для нас это был важный матч. Теперь все в наших руках. Если выиграем три матча – попадем в Лигу чемпионов. Мы уверенны в своих силах и сделаем это, если сыграем так, как умеем», – сказал 23-летний игрок сборной Германии.

    Гол стал для Джана пятым в 29-ти матчах всех турниров в нынешнем сезоне. На счету хавбека также три результативные передачи.

    Источник: BBC

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    02.05.2017 01:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat 2 мая 2017, 11:17

      Бесспорно - это шедевр!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 мая 2017, 02:49

      еще бы)

      0
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