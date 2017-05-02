Джан: «Гол в ворота «Уотфорда» – мой лучший»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан прокомментировал свой гол в матче против «Уотфорда» (1:0) в рамках 35-го тура АПЛ.

«Я никогда не забивал таких мячей – разве что в молодости. Это лучший гол, который я когда-либо забивал. Я увидел свободную зону и побежал туда. Сначала думал сыграть головой, но передумал. В тот момент было не до размышлений.

Самым главным остается то, что после вчерашнего события мы набрали три очка. Для нас это был важный матч. Теперь все в наших руках. Если выиграем три матча – попадем в Лигу чемпионов. Мы уверенны в своих силах и сделаем это, если сыграем так, как умеем», – сказал 23-летний игрок сборной Германии.

Гол стал для Джана пятым в 29-ти матчах всех турниров в нынешнем сезоне. На счету хавбека также три результативные передачи.