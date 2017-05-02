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Джан: «Гол в ворота «Уотфорда» – мой лучший»

2 мая 2017, 01:00
2

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан прокомментировал свой гол в матче против «Уотфорда» (1:0) в рамках 35-го тура АПЛ.

«Я никогда не забивал таких мячей – разве что в молодости. Это лучший гол, который я когда-либо забивал. Я увидел свободную зону и побежал туда. Сначала думал сыграть головой, но передумал. В тот момент было не до размышлений.

Самым главным остается то, что после вчерашнего события мы набрали три очка. Для нас это был важный матч. Теперь все в наших руках. Если выиграем три матча – попадем в Лигу чемпионов. Мы уверенны в своих силах и сделаем это, если сыграем так, как умеем», – сказал 23-летний игрок сборной Германии.

Гол стал для Джана пятым в 29-ти матчах всех турниров в нынешнем сезоне. На счету хавбека также три результативные передачи.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Джан Эмре
Комментарии (2)
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MU-fanatic
1493682553
еще бы)
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VASoMeat
1493713062
Бесспорно - это шедевр!
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