АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал ничью у «Мидлсбро», «Челси» одержал крупную победу в Ливерпуле

«Манчестер Сити» и «Мидлсбро» сыграли вничью 2:2 в матче 35-го тура чемпионата Англии. В составе гостей отличились Альваро Негредо и Калум Чамберс, у гостей забили Серхио Агуэро и Габриэль Жезус. Команда Хосепа Гвардиола набрала 66 очков и сравнялась с «Ливерпулем», занимающим третью строчку. «Боро» по-прежнему находится на 19-м месте.

В параллельной встрече «Челси» на выезде обыграл «Эвертон» со счетом 3:0 благодаря голам Педро, Гари Кэхилла и Виллиана. Лондонский клуб продолжил лидерство в чемпионате, ливерпульцы остались на седьмой строке.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур

Мидлсбро – Манчестер Сити – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Негредо, 39; 1:1 – Агуэро (с пенальти), 69; 2:1 – Чемберс, 77; 2:2 – Жезус, 85.

Эвертон – Челси – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Педро, 69; 0:2 – Кэхилл, 79; 0:3 – Виллиан, 86.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ