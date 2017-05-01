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Мутко: «Будем делать все, чтобы престиж Кубка России рос»

1 мая 2017, 14:39
6

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что намерен предпринять меры для поднятия престижа Кубка России. По его словам, ведется работа по популяризации турнира.

Напомним, в финале нынешнего розыгрыша встретятся «Локомотив» и «Урал». Поединок состоится завтра, 2 мая, в Сочи. Начало – в 18:45 по московскому времени.

«Мне кажется, у команд равные шансы, игра будет интересной. «Локомотив» неплохо выступает во второй части чемпионата, даже несмотря на два последних поражения. У команды стабильный состав. «Урал» весной так вообще выглядит здорово. Кроме того, оба клуба весьма амбициозны, особенно учитывая, что путевку в Лигу Европы через чемпионат России им уже не получить.

Будем поднимать экономику Кубка России, будем делать все, чтобы его престиж рос, работать над его популяризацией. Будем тщательно подходить к выбору даты. Надо больше говорить о Кубке, все же победа в нем дает прямую путевку в еврокубки, что само по себе престижно», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Локомотив Урал Мутко Виталий
Комментарии (6)
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lokoman92
1493639918
что бы популяризировать кубок россии, нужно внести финансовые коррективы, то есть увеличить призовые, которые будут на равне с чемпионатом. например 1 место в чемпионате будет равномерно призовым обладателя кубка страны, 2 место - финалист кубка, 3 место - полуфиналисты, не прошедшие в финал, 4 место - четвертьфиналисты (не прошедшие дальше), и т.д. и т.п... надеюсь мой комментарий дайдет до нужных людей и мое предложение примут во внимание...
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Torvald64
1493640096
Для начала, блин, ставьте его хотя бы в выходной день. А то это надо умудриться - среди майских праздников не найти ни одного выходного. Ещё и поставили в 18:45 - в это время его увидят-то считанное количество народу, кто успеет с работы вернуться.
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bset
1493646720
А чемпионат России не хотят популяризировать?
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Maksim Lagerev
1493647117
лучше уволься Мутко
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aviator117
1493648603
Смени трениришку МОЕЙ СБОРНОЙ !!!!!!!!!!!! !!
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