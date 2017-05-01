Мутко: «Будем делать все, чтобы престиж Кубка России рос»

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что намерен предпринять меры для поднятия престижа Кубка России. По его словам, ведется работа по популяризации турнира.

Напомним, в финале нынешнего розыгрыша встретятся «Локомотив» и «Урал». Поединок состоится завтра, 2 мая, в Сочи. Начало – в 18:45 по московскому времени.

«Мне кажется, у команд равные шансы, игра будет интересной. «Локомотив» неплохо выступает во второй части чемпионата, даже несмотря на два последних поражения. У команды стабильный состав. «Урал» весной так вообще выглядит здорово. Кроме того, оба клуба весьма амбициозны, особенно учитывая, что путевку в Лигу Европы через чемпионат России им уже не получить.

Будем поднимать экономику Кубка России, будем делать все, чтобы его престиж рос, работать над его популяризацией. Будем тщательно подходить к выбору даты. Надо больше говорить о Кубке, все же победа в нем дает прямую путевку в еврокубки, что само по себе престижно», – сказал Мутко.