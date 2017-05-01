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    Мутко: «Будем делать все, чтобы престиж Кубка России рос»

    Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что намерен предпринять меры для поднятия престижа Кубка России. По его словам, ведется работа по популяризации турнира.

    Напомним, в финале нынешнего розыгрыша встретятся «Локомотив» и «Урал». Поединок состоится завтра, 2 мая, в Сочи. Начало – в 18:45 по московскому времени.

    «Мне кажется, у команд равные шансы, игра будет интересной. «Локомотив» неплохо выступает во второй части чемпионата, даже несмотря на два последних поражения. У команды стабильный состав. «Урал» весной так вообще выглядит здорово. Кроме того, оба клуба весьма амбициозны, особенно учитывая, что путевку в Лигу Европы через чемпионат России им уже не получить.

    Будем поднимать экономику Кубка России, будем делать все, чтобы его престиж рос, работать над его популяризацией. Будем тщательно подходить к выбору даты. Надо больше говорить о Кубке, все же победа в нем дает прямую путевку в еврокубки, что само по себе престижно», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    01.05.2017 14:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +93

      aviator117 1 мая 2017, 17:23

      Смени трениришку МОЕЙ СБОРНОЙ !!!!!!!!!!!! !!

      0
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 1 мая 2017, 16:58

      лучше уволься Мутко

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 мая 2017, 16:52

      А чемпионат России не хотят популяризировать?

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 1 мая 2017, 15:01

      Для начала, блин, ставьте его хотя бы в выходной день. А то это надо умудриться - среди майских праздников не найти ни одного выходного. Ещё и поставили в 18:45 - в это время его увидят-то считанное количество народу, кто успеет с работы вернуться.

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      Рейтинг: +73

      lokoman92 1 мая 2017, 14:58

      что бы популяризировать кубок россии, нужно внести финансовые коррективы, то есть увеличить призовые, которые будут на равне с чемпионатом. например 1 место в чемпионате будет равномерно призовым обладателя кубка страны, 2 место - финалист кубка, 3 место - полуфиналисты, не прошедшие в финал, 4 место - четвертьфиналисты (не прошедшие дальше), и т.д. и т.п... надеюсь мой комментарий дайдет до нужных людей и мое предложение примут во внимание...

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      Рейтинг: +65

      Koshastiy > lokoman92 1 мая 2017, 17:17

      Для того, чтобы увеличить призовые в кубке до уровня призовых чемпионата, нужно что бы кубок давал такой же выхлоп, как даёт чемпионат. А для этого нужно поднять уровень этого турнира, читай "престиж", о чём собственно и говорит г-н Мутко. Так что лучше надейся, что твой комментарий вообще никто не увидет и ты не опозоришься.

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