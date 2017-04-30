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  • Каррера: «Прежде чем стать командой, мы стали семьей. В этом весь секрет»

Каррера: «Прежде чем стать командой, мы стали семьей. В этом весь секрет»

30 апреля 2017, 19:44
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры выразил мнение, что секретом успеха московского клуба в нынешнем сезоне являются хорошие отношения игроков в команде.

Отметим, что после победы в матче 26-го тура РФПЛ над ЦСКА (2:1) красно-белые набрали 60 очков и укрепили лидерство в турнирной таблице РФПЛ, опережая армейцев на 10 очков.

– Что вам в этом сезоне дают фору перед многими российскими командами?

– Я благодарен, что мне повезло с игроками, которые пошли за моими идеями и мыслями. Это показатель того, что мы лидируем в чемпионате с прошлого года. Стараюсь сделать, чтобы они отдавались на все сто процентов. Я заставил их усиленно поработать и тактически. Мы стали командой. Но прежде чем стать командой, мы стали семьей. Думаю, в этом и весь секрет.

– Согласны ли вы с утверждением, что российский футбол никогда не станет как европейский?

– По поводу российского футбола, думаю, что он приближается к Европе. Вижу большую интенсивность в игре. Возможно, мы не видим такие тактические успехи команд, как в Италии. Но здесь неплохой чемпионат и играется неплохой футбол, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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proekt
1493570891
ТОЛЬКО СПАРТАК, ТОЛЬКО ПОБЕДА!!! МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!
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Д Альбертини
1493570925
Спасибо тебе Массимо. вы все молодцы!
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xColaz
1493571136
Теперь в сборную России! Назначьте этого тренера, пока не поздно спасти ЧМ
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piligrim1986
1493571211
спасибо, Макс!
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vladimir63
1493571526
браво МАССИМО ! именно ему удалось сплотить всех игроков в команду ! а ну да - ещё надо было дзюбу продать !
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policepnz
1493572184
Я думаю Дмитрий Анатольевич сейчас как и вся кб семья отмечает сезонище!!! Массимо - грацио!
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filosof sparty
1493572796
Грацио бл#дь!!!!!!!!!
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Диктор
1493572919
Хорошо все сказал.
Ответить
qwera 1969
1493575613
ЗОЛОТЫЕ слова...
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Пастырь
1493580738
Всегда поражался тому, что для наших игроков необходима супермотивация
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