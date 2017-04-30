Каррера: «Прежде чем стать командой, мы стали семьей. В этом весь секрет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры выразил мнение, что секретом успеха московского клуба в нынешнем сезоне являются хорошие отношения игроков в команде.

Отметим, что после победы в матче 26-го тура РФПЛ над ЦСКА (2:1) красно-белые набрали 60 очков и укрепили лидерство в турнирной таблице РФПЛ, опережая армейцев на 10 очков.

– Что вам в этом сезоне дают фору перед многими российскими командами?

– Я благодарен, что мне повезло с игроками, которые пошли за моими идеями и мыслями. Это показатель того, что мы лидируем в чемпионате с прошлого года. Стараюсь сделать, чтобы они отдавались на все сто процентов. Я заставил их усиленно поработать и тактически. Мы стали командой. Но прежде чем стать командой, мы стали семьей. Думаю, в этом и весь секрет.

– Согласны ли вы с утверждением, что российский футбол никогда не станет как европейский?

– По поводу российского футбола, думаю, что он приближается к Европе. Вижу большую интенсивность в игре. Возможно, мы не видим такие тактические успехи команд, как в Италии. Но здесь неплохой чемпионат и играется неплохой футбол, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство