Семак: «Победа над «Арсеналом» прибавит уверенности «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог матчу 26-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). На третьей добавленной минуте гол забил Александр Сухов.

«Конечно, это приятная победа. Ребята заслужили это, ведь и в прошлых матчах мы проявляли себя с точки зрения игры, но результаты... Эта победа прибавит уверенности. Мы понимали, что игра была крайне важна для «Арсенала», настраивались на очень тяжелый матч. Было много борьбы, иначе и быть не могло, это концовка сезона. Благодарен ребятам за то, что до конца работали и сражались за победу», – сказал экс-игрок сборной России.