Энрике заявил, что «Барселона» заслужила победы в чемпионате и Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился эмоциями от победного матча Примеры против «Эспаньола» (3:0). По мнению специалиста, сине-гранатовые заслужили победу в чемпионате Испании и Кубке.

«Я считаю, что нам удалось измотать «Эспаньол». Особенно это сказалось во втором тайме, когда соперник не выдержал высокий темп и стал ошибаться. Перед нами две задачи: победа в Примере и Кубке. Я думаю, что мы заслужили выиграть оба турнира, мы намерены отдать все силы.

Безголевая серия Суареса? Она меня не беспокоила. Он делает на поле больше, чем забитые голы. Но для форварда они важны. Но Луис – это и есть синоним слова гол. Дерби получилось по-настоящему футбольным», – сказал Энрике.

«Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблице Примеры, однако у «Реала» на одну игру меньше.

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