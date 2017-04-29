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Грасия: «Рубин» одержал очень важную и нужную победу»

29 апреля 2017, 19:19
4

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0). По словам специалиста, данная победа очень важна для казанского клуба.

– Сегодня одержана очень важная и нужная победа. Перед этим матчем у нас была крайне неудачная серия, имелась негативная динамика. Сегодня хочется отметить общие усилия команды, коллективные. Ребята поработали здорово и добросовестно. У нас было немало потерь в составе. Первый тайм провели достаточно хорошо, у «Локо» было очень немного моментов, вспомнить можно только эпизод с Ари. Мы владели инициативой и проводили хорошие атаки, помимо забитого мяча.

После перерыва соперник перестроился, перешел на 4-4-1-1. Нам пришлось непросто, мы немного отошли назад и, конечно, отталкивались от счета. У соперника уже появились моменты, один-два очень опасных, плюс удар в перекладину. Но я рад, что мы смогли одержать победу. В предыдущих матчах нам не удавалось порой отыграться, сегодня же мы забили первыми и удержали счет.

– Сегодня из-за потерь вы играли в три центральных полузащитника и одного форварда. Убедил ли ваш матч перейти на эту схему окончательно?

– Рочину я рассматриваю все-таки не совсем как игрока полузащиты, он действовал под нападающим. Вперед был выдвинут Канунников. Сохраним ли мы эту схему? Все зависит во многом от того, какие игроки смогут восстановиться и вернуться в обойму. Построения выбираются из имеющихся в наличии кадров, а не только от результата.

– В «Рубине» очень много травм. Это стечение обстоятельств или уже хроническая проблема?

– На самом деле здесь все случаи индивидуальны, разные повреждения. В конце сезона количество травм увеличивается, и это общая проблема для всех команд, не только нас. Нужно учитывать и график – три игры в неделю. У кое-кого недомогания. Среди выбывших есть футболисты, которые должны восстановиться к ближайшему матчу.

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Ари Канунников Максим Грасия Хави
Комментарии (4)
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семёнычев
1493483930
Серёжа Рыжиков наверное вспомнил матч с Барсой... Забили гол и играли на отбой... как же так? Почему Рочина играет будто он в Томи? Боятся мяча что-ли?
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Mahone
1493484550
Да!!!!!!! Рыжиков в свои 36 ,как пацан -брал все,а если не брал-помогала защита!!!!!!! Поздравляю Рубин!!!!!
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