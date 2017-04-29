«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Бенфики» 21 миллион

Нападающий «Бенфики» Талиска, на правах аренды выступающий за «Бешикташ», может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, английский клуб во время летнего трансферного окна готов заплатить за 23-летнего бразильца 21 миллион фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» не собирается выкупать футболиста у «Бенфики» за 25 миллионов евро после окончания срока аренды.

В нынешнем сезоне нападающий провел за турецкий клуб в Суперлиге 18 матчей, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи.