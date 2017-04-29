«Реал» может оставить Вальехо в Германии еще на один сезон

Защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо, правами на которого владеет «Реал», может продолжить свои выступления в Германии и в следующем сезоне.

Сообщается, что сливочные могут оставить 20-летнего игрока в аренде во франкфуртском клубе или же отдать его «Вольфсбургу», который также хочет видеть Вальехо в своих рядах.

Испанец должен был вернуться в Мадрид ближайшим летом, однако получил травму, из-за которой «галактикос» приняли решение дать футболисту еще год постоянной игровой практики, чтобы в будущем он смог окончательно закрепиться на высоком уровне.

В нынешнем сезоне Вальехо провел 25 матчей, отметившись одной голевой передачей.