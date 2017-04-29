Де Хеа не просил продать его в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не просил руководство клуба отпустить его ближайшим летом в «Реал». Об этом рассказал источник в клубе и из окружения вратаря. Напомним, что в пятницу появилась информация о том, что сам Де Хеа обратился к руководству «МЮ» с такой просьбой.

Известно, что британский клуб рассчитывает сохранить своего голкипера. В случае, если «МЮ» все же пойдет на продажу Де Хеа «Реалу», то главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не будет против, если испанцы включат в сделку форварда Альваро Морату.