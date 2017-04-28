Де Хеа попросил руководство «МЮ» отпустить его в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа попросил руководство английского клуба отпустить его в Испанию, где на него претендует «Реал». Манкунианцы рассматривают возможность продажи своего футболиста, поэтому готовы рассмотреть такое предложение.

Со стороны Мадрида также готовятся оперативные действия, чтобы не повторилась ситуация, случившаяся летом 2015 года, когда переход не состоялся, так как необходимые документы не были подготовлены вовремя. Сумма трансфера может составить 70-75 миллионов евро.

Контракт Де Хеа с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ испанец провел 31 матч, пропустив 24 гола.

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