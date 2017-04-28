Горлукович советует Промесу уехать из России

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович выразил мнение, что полузащитнику красно-белых Квинси Промесу необходимо перейти в один из европейских чемпионатов. По мнению Горлуковича, в России голландский футболист может перестать прогрессировать.

«Промесу еще расти и расти. Это топ-покупка. Человек с первой же игры выкладывается, забивает, отдает. А какая у парня самоотдача!

Жаль, что ему уже надо уезжать в Европу – в Англию или Испанию. Если он здесь еще останется, может перестать прогрессировать. Или потом махнет в Китай за деньгами», – заявил Горлукович.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Промес забил десять голов и сделал девять результативных передач в 21 матче.