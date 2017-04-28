Бердыев готов остаться в «Ростове»

Тренер «Ростова» Курбан Бердыев, который также занимает должность вице-президента клуба, опроверг информацию о переговорах с другими клубами.

«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом» и предстоящей игрой с «Амкаром», которая состоится 30 апреля», – заявил Бердыев.

Ранее сообщалось, что 23 марта Бердыев провел встречу с руководством области, на которой обсуждалось развитие клуба. Власти региона заверили Бердыева в заинтересованности в продолжении сотрудничества, сам тренер готов работать и дальше.

«Ростов» по итогам 25 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 39 очками. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 18 очков.