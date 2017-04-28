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Бердыев готов остаться в «Ростове»

28 апреля 2017, 10:55
20

Тренер «Ростова» Курбан Бердыев, который также занимает должность вице-президента клуба, опроверг информацию о переговорах с другими клубами.

«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом» и предстоящей игрой с «Амкаром», которая состоится 30 апреля», – заявил Бердыев.

Ранее сообщалось, что 23 марта Бердыев провел встречу с руководством области, на которой обсуждалось развитие клуба. Власти региона заверили Бердыева в заинтересованности в продолжении сотрудничества, сам тренер готов работать и дальше.

«Ростов» по итогам 25 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 39 очками. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 18 очков.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (20)
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vgarakh
1493366446
Хорошо бы.
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арейская
1493366470
Хорошая новость, жаль только если не увидим их в ЛЕ
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den161
1493368353
К сожалению попадание в ЛЕ под вопросом, не только от нас зависит... А осенью новый стадион-красавец... Будем молиться!!! Верим!
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семёнычев
1493370035
было бы удивительно, если бы Бердыев согласился поехать в Самару))
Ответить
a-rakhmatov
1493371565
Было бы здорово пройти Ростову с Бердыевым в ЛЕ....но еще не все потеряно, надо выигрывать все оставшиеся матчи)))
Ответить
Mahone
1493373851
Ну и правильно Бикеич!!!!!!!!!! Постройте сильный клуб из провинции,укрепитесь перед стартом нового сезона,думаю в след сезоне будете в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!!!!! Вперед Бердыев!!!!! И где Рубин,жалеете наверное,что отпустили тренера,без всякого рода понтов,грамотного стратега,как он мой Спартак сделал?Даже Зенит не смог сыграть так
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ALeX-161-rus
1493374890
Лучшая новость дня.
Ответить
чепушило
1493375200
Давай в Зееит
Ответить
raritet
1493408795
Наверное, Бердыев -один из лучших в России и он уже все доказал своей работой, и главное-никогда не жалуется ни на что.
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sprint5
1493424292
Бердыев нужен Ростову
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