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  • На матче «Динамо Киев» – «Шахтер» болельщики обоих клубов использовали нацистскую символику

На матче «Динамо Киев» – «Шахтер» болельщики обоих клубов использовали нацистскую символику

27 апреля 2017, 23:17
16

Киевское «Динамо» подало заявление в полицию по факту использования нацистской символики зрителями встречи 26-го тура УПЛ между столичным клубом и донецким «Шахтером» (0:1).

«Футбольный клуб «Динамо» всегда выступал за соблюдение общественного порядка и общепринятых этических норм, а также осуждал любые проявления насилия или дискриминации.

Учитывая вышесказанное, руководство ФК «Динамо» (Киев) по результатам матча 21 апреля обратилось в Главное управление полиции города Киева с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Выражаем надежду на проведение полного, всестороннего и объективного расследования данного преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Вместе с тем отмечаем, что по фактам каждого уголовного преступления, совершенного в фанатских секторах клуба как в домашних, так и в выездных матчах аналогичные заявления в правоохранительные органы осуществляются на постоянной основе», – говорится в обращении клуба.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Плей-офф Динамо К Шахтер
Комментарии (16)
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ЖОРРО
1493327383
Странно что у них нацизм вне закона...))
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Вадим 1972
1493327402
В Киеве виновных естественно не найдут, а ГЕЙЕвропа сделает вид, что ничего и не было. Хотя нет, в Англии уже написали, что это было, но не на Украине, а в России !!!
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qw3rty33
1493327653
уроды уже не знают что придумать
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Nesterenko
1493329505
Дебилы потому что, одного такого идиота уже застрелили в Хабаровске. Нацистом не место в футболе. Сами же ликвидировали нацизм в 20 веке, а теперь от России и Украины он развивается.
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Nahabinec
1493335794
То есть они серп и молот прировняли к свастике?! Бред
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ЮЗИК
1493350267
Отлучить от футбола лет на пять и будет порядок
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Axe111
1493352209
тупые салоеды
Ответить
VIPded
1493359736
Удивительно, что ещё укрокоманды со свастикой на форме не играют...(((
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Ailend
1493644842
И в очередной раз из за идиотов, страдают клубы и норм люди... Как спецом подстроено, пускают таких на стадион....
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ВЛАДИВОСТОК
1493715369
Да всё это не приятно.......политика мать её.....куда мы катимся.....
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