На матче «Динамо Киев» – «Шахтер» болельщики обоих клубов использовали нацистскую символику

Киевское «Динамо» подало заявление в полицию по факту использования нацистской символики зрителями встречи 26-го тура УПЛ между столичным клубом и донецким «Шахтером» (0:1).

«Футбольный клуб «Динамо» всегда выступал за соблюдение общественного порядка и общепринятых этических норм, а также осуждал любые проявления насилия или дискриминации.

Учитывая вышесказанное, руководство ФК «Динамо» (Киев) по результатам матча 21 апреля обратилось в Главное управление полиции города Киева с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Выражаем надежду на проведение полного, всестороннего и объективного расследования данного преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Вместе с тем отмечаем, что по фактам каждого уголовного преступления, совершенного в фанатских секторах клуба как в домашних, так и в выездных матчах аналогичные заявления в правоохранительные органы осуществляются на постоянной основе», – говорится в обращении клуба.