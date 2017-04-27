Экс-нападающий «Анжи» Алмейда встал в ворота в полуфинале Кубка Греции

АЕК уступил «Олимпиакосу» (0:1) в ответном матче полуфинала Кубка Греции.

Нападающий хозяев Угу Алмейда появился на поле на 78-й минуте, заменив Лазароса Христодулопулоса. На шестой добавленной минуте голкипер АЕКа Яннис Анестис получил вторую желтую карточку. Алмейда занял место в воротах и не пропустил до конца встречи. Афинский клуб выбыл из розыгрыша турнира.

Алмейда перешел в афинский клуб в июле 2016 года из «Ганновера». Прежде 36-летний игрок сборной Португалии выступал за «Анжи» и «Кубань».