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Прокофьев: «Амкар» намерен взять реванш у «Спартака»

27 апреля 2017, 14:23
8

Нападающий «Амкара» Станислав Прокофьев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 28-м туре РФПЛ. Футболист отметил, что у клуба присутствует желание взять реванш за поражение в первом круге.

«Конечно, у нас заряд на «Спартак» максимальный. Против них всегда выходишь на поле с огромным желанием, а уж если они будут решать в этой игре вопрос с чемпионством... Просто так мы не сдадимся. Тем более играем у себя дома на глазах у пермских болельщиков. Да и за выездное поражение в первом круге на последних минутах злость до сих пор осталась. Неприятный был гол в конце у Дениса Глушакова. Но это футбол – надо просто брать реванш».

«Спартак» лидирует в первенстве, опережая ЦСКА на семь очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Прокофьев Станислав
Комментарии (8)
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piligrim1986
1493292560
тарханов тоже собирался...
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BANNIKOV1970
1493292757
собираются 15 команд ,но не у каждого это получается
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agrmark
1493293140
Флаг вам в руки, не надорвитесь!
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Диктор
1493293293
Ну попробуйте-только смотрите чтобы пупок не развязался.
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nbv
1493296042
Я вот уже не первый комент от игроков амкара слышу, что они готовы дать бой Спартаку , а что цска уже заранее решили слить, ведь с ними играют раньше
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PNZ1985
1493298149
Прокофьев: «Амкар» намерен взять у Спартака(***убрано цензурой***)
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Ronaldinho R10
1493314778
Прокофьев: "Шостакович намерен взять реванш у Ойстраха"
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