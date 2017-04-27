Прокофьев: «Амкар» намерен взять реванш у «Спартака»

Нападающий «Амкара» Станислав Прокофьев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 28-м туре РФПЛ. Футболист отметил, что у клуба присутствует желание взять реванш за поражение в первом круге.

«Конечно, у нас заряд на «Спартак» максимальный. Против них всегда выходишь на поле с огромным желанием, а уж если они будут решать в этой игре вопрос с чемпионством... Просто так мы не сдадимся. Тем более играем у себя дома на глазах у пермских болельщиков. Да и за выездное поражение в первом круге на последних минутах злость до сих пор осталась. Неприятный был гол в конце у Дениса Глушакова. Но это футбол – надо просто брать реванш».

«Спартак» лидирует в первенстве, опережая ЦСКА на семь очков.