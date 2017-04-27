Мутко: «Информация о том, что «Зенит» отказывается принимать газон «Крестовского», не соответствует действительности»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что «Зенит» отказывается брать под свой контроль газон стадиона «Санкт-Петербург». Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба недовольно качеством покрытия поля.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. Я только провел большое совещание с губернатором, на котором присутствовал и «Зенит», представители службы заказчика.

Стадион принят в эксплуатацию, поле доводится до ума уже агрономами «Зенита». Клуб становится организацией, которая будет эксплуатировать стадион. Не все системы еще до конца доведены до ума и сданы «Зениту». Об этом сейчас и идет речь, мы еще раз посмотрели, какие это системы – речь идет, в частности, и о поле. Пока идет работа, ни о каком непринятии речи не идет», — сказал Мутко.

Напомним, первая встреча на стадионе «Санкт-Петербург» прошла 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0).