Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Информация о том, что «Зенит» отказывается принимать газон «Крестовского», не соответствует действительности»

Мутко: «Информация о том, что «Зенит» отказывается принимать газон «Крестовского», не соответствует действительности»

27 апреля 2017, 09:53
18

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что «Зенит» отказывается брать под свой контроль газон стадиона «Санкт-Петербург». Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба недовольно качеством покрытия поля.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. Я только провел большое совещание с губернатором, на котором присутствовал и «Зенит», представители службы заказчика.

Стадион принят в эксплуатацию, поле доводится до ума уже агрономами «Зенита». Клуб становится организацией, которая будет эксплуатировать стадион. Не все системы еще до конца доведены до ума и сданы «Зениту». Об этом сейчас и идет речь, мы еще раз посмотрели, какие это системы – речь идет, в частности, и о поле. Пока идет работа, ни о каком непринятии речи не идет», — сказал Мутко.

Напомним, первая встреча на стадионе «Санкт-Петербург» прошла 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0).

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
семёнычев
1493276740
Что тут скажешь? Лазает один придурок по сайту, у него есть клич,который как нельзя лучше подойдёт для комментария слов Мутко.. Этот клич- бугага!
Ответить
Тазит
1493277604
Муть&Ко...
Ответить
maior-60
1493278143
Газон приняли, поле - нет, словоблудие какое-то. В чем разница между газоном и полем?
Ответить
slavko33002
1493279465
Дадут команду примут.
Ответить
RedWhiteFans2
1493280040
Мутко мне кажется классический типаж бюрократа без возраста и времени. Приспособленец на все века. По херу, что сдавать, что принимать, подпись, роспись, сдал - принял .......
Ответить
Krics
1493284941
Партия прикажет, газпроект скажет есть.
Ответить
Амба Нагорск
1493285139
Мы живем на разных планетах. Воронежцу, похитившему из магазина макароны, тушёнку и кетчуп - в общей сложности на 200 рублей, грозит до 4 лет лишения свободы
Ответить
kykyi
1493287241
Поле (газон) не сданы (не приняты) Зениту, точка. Зачем лишнее словоблудие г-н Мутко?
Ответить
Архипелаг Гуляк
1493292375
-Корреспондент-:"Пачиму,газон в плохом состоянии"??? _Мутко-:"Газон ещё спит". -Корреспондент-:"А пачиму он воняет"??? -Мутко-:"А ты когда спишь,ты себя контролируешь"???
Ответить
мы_не_рабы
1493295794
Дыма без огня не бывает. Поле - огород. Зенит не хочет дорабатывать огрехи строителей за свой счёт. Значит надо будет раскошелиться Мутко или городу. Ставлю на Питер.
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
3
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
17
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
10
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
18
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
1
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
18
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
9
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+