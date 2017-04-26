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  • «Зенит» отказывается принимать газон «Санкт-Петербурга», несмотря на просьбы Мутко

«Зенит» отказывается принимать газон «Санкт-Петербурга», несмотря на просьбы Мутко

26 апреля 2017, 20:50
27

Руководство «Зенита» отказывается брать под свой контроль газон стадиона «Санкт-Петербург» из-за неудовлетворительного качества покрытия. Как сообщает Regnum, на новой арене также имеются проблемы с вибрацией выкатного поля.

Отмечается, что в клуб лично обращался президент РФС Виталий Мутко, чтобы петербуржцы приняли газон в своем нынешнем состоянии, однако не получил удовлетворительного ответа.

Напомним, первая встреча на стадионе «Санкт-Петербург» прошла 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (27)
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NEON-SM
1493229136
не ну смешно же, мутко просит принять, ну так мутко
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Masteralex
1493229757
ахаха, тают последние надежды на то, что позор-арена сможет принять кубок конфедераций, да и нефиг там ловить на этом колхозном поле, в Краснодаре на порядок лучше стадион.
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docndoc
1493230091
Эх ещё бы 5-7 миллиардов - и на нормальный газон хватило бы.. А вибрация - да пёс с ней, наоборот прикольненько. Пусть зенитчики на этом вибраторе тренируются и во всех домашних играх будет 100 % результат )))
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Cipolino
1493230480
Государев "муж",предлагает сделать подлог.По моему прокуратура спит.Впрочем как всегда.
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ZENIT-59
1493230816
Против горе-строителей пора возбуждать уголовное дело да не одно.Сколько денег потрачено,сколько переделок было , а стадион практически к использованию НЕ ГОТОВ!
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Евгений Б
1493231302
Молодцы, не хрен брать на себя ответственность за бездарную подготовку поля и так далее, а Мутко как хитрый лис с помощью своего положения хочет перекинуть ответственность... Гнилой мужик Мутко...
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paracetamol
1493233067
Пусть Мудко обеспечит второе место, тогда может и сыграем - сказали в Зените.
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Доброе Зло.
1493263499
Ещё давно Жыглов говорил,что Мудко должын сидеть в тюрьме.
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Доброе Зло.
1493263610
Мудок знает чью мясу съел.
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leonard1984
1493266178
Правильно и делает, что не принимает, качество газона ужасно. Пусть Мудко за свой счет переделывает, в чем я сомневаюсь(
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