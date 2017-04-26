«Зенит» отказывается принимать газон «Санкт-Петербурга», несмотря на просьбы Мутко

Руководство «Зенита» отказывается брать под свой контроль газон стадиона «Санкт-Петербург» из-за неудовлетворительного качества покрытия. Как сообщает Regnum, на новой арене также имеются проблемы с вибрацией выкатного поля.

Отмечается, что в клуб лично обращался президент РФС Виталий Мутко, чтобы петербуржцы приняли газон в своем нынешнем состоянии, однако не получил удовлетворительного ответа.

Напомним, первая встреча на стадионе «Санкт-Петербург» прошла 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0).