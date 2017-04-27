Энрике удивляет, что Маскерано ранее не забивал за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после крупной победы над «Осасуной» (7:1) в матче чемпионата Испании прокомментировал тот факт, что защитник Хавьер Маскерано забил первый гол в составе каталонской команды за семь лет выступления. Напомним, что аргентинец реализовал пенальти на 67-й минуте встречи.

«Удивительно, что Маскерано не забивал за «Барселону» ранее. Хавьер – футболист самого высокого уровня.

Он прирожденный боец, рядом с которым другие игры становятся лучше», – сказал Энрике.