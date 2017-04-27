Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин: «Матч ЦСКА и «Локомотива»? Ощущение, что встречались команды из разных дивизионов»

Нигматуллин: «Матч ЦСКА и «Локомотива»? Ощущение, что встречались команды из разных дивизионов»

27 апреля 2017, 08:28
9

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин остался недоволен игрой железнодорожников в матче 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:4). По мнению Нигматуллина, подопечные Юрия Семина вышли на игру против армейцев с плохим настроем.

– Я поддерживаю в этой ситуации Юрия Палыча. Понятно, что во главе команды стоит тренер. Но мне не понравился настрой игроков «Локомотива». С самого начала было понятно, что нас ждет избиение.

– Как вы это определили?

– Да практически с первой же минуты железнодорожники начали проигрывать единоборства. А первый гол армейцев – это просто какое-то коллективное помешательство в обороне. Такое ощущение, что встречались команды из разных дивизионов. Неприятно мне комментировать игру «Локомотива» в таком ключе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Нигматуллин Руслан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PNZ1985
1493271174
безвольно раздвинули булки.. жесть.. справедливости ради у ЦСКА 5 ударов - 4 гола
Ответить
piligrim1986
1493276611
прав нигма
Ответить
zra78
1493276642
Это была помощь
Ответить
виктоша
1493278258
"Мне не понравился настрой игроков Локомотива". А настроя и не было.
Ответить
Амба Нагорск
1493280417
По кадрам. Либо Тарасов был нездоров, либо сдавал матч. Третьего не дано.
Ответить
Fanfurik
1493283099
Зачем вообще этого квирквелию брали,только головой может играть и то через раз
Ответить
Опорник84
1493285007
Что-то мне подсказывает о том,что Локо сдавал игру! Боюсь даже об этом думать!
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
3
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
16
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
10
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
17
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
1
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
17
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
8
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+