Нигматуллин: «Матч ЦСКА и «Локомотива»? Ощущение, что встречались команды из разных дивизионов»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин остался недоволен игрой железнодорожников в матче 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:4). По мнению Нигматуллина, подопечные Юрия Семина вышли на игру против армейцев с плохим настроем.

– Я поддерживаю в этой ситуации Юрия Палыча. Понятно, что во главе команды стоит тренер. Но мне не понравился настрой игроков «Локомотива». С самого начала было понятно, что нас ждет избиение.

– Как вы это определили?

– Да практически с первой же минуты железнодорожники начали проигрывать единоборства. А первый гол армейцев – это просто какое-то коллективное помешательство в обороне. Такое ощущение, что встречались команды из разных дивизионов. Неприятно мне комментировать игру «Локомотива» в таком ключе.