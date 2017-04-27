Семенов не верит, что «Терек» попадет в еврокубки

Защитник «Терека» Андрей Семенов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (1:0) в матче 25-го тура РФПЛ. Россиянин подчеркнул, что грозненская команда намерена выиграть во всех пяти оставшихся играх чемпионата.

– Сегодня «Терек» не пропустил, не дал создать много моментов сопернику и забил в контратаке. Это была идеальная игра?

– В принципе, сейчас многие команды играют по схожей манере – от обороны. Сегодня нам удалось забить, мог бы и второй, и третий гол, но нам оказалось и одного достаточно. Хорошо, что выиграли.

– «Терек» вновь поднялся вверх по таблице. Цель попасть в еврокубки остается?

– Думаю, сейчас уже данная цель недостижима для нас. Но у нас есть пять игр, и задача выиграть в каждой. Но в еврокубки будет очень тяжело попасть.