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  • Энрике: «Малага» обыграет «Реал»? Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом»

Энрике: «Малага» обыграет «Реал»? Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом»

27 апреля 2017, 01:30
10

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил шансы на победу «Малаги» в матче заключительного тура Примеры против «Реала». Напомним, встреча пройдет 21 мая и начнется в 21:00 по московскому времени.

На данный момент «Барселона» и «Реал» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, однако каталонцы обходят конкурента по дополнительным показателям. При этом мадридский клуб имеет игру в запасе.

– Может ли «Барселона» рассчитывать на то, что «Малага» обыграет в последнем туре «Реал»?

– Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Малага Энрике Луис
Комментарии (10)
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Snek
1493247281
Рассчитывать ему стоит только на Севилью, они в этом сезоне хорошо смотрятся и могут отнять очки у Реала за счёт того, что тот будет играть в ЛЧ.
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STALKER27
1493261607
Да уж...
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атеист
1493265684
Ну, если колёса приделать судейке, чтобы он удалил трёх реальцев, то возможно.... С бабушкой, конечно, не вариант, хоть с колёсами, хоть без...
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Обер-КанцлерЪ
1493268948
Это видимо испанский вариант поговорки "Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедом".
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Raxor
1493279014
под колесами я и не только велосипедом был))
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bodhi
1493282138
Она была бы самокатом.
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