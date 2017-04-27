Энрике: «Малага» обыграет «Реал»? Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил шансы на победу «Малаги» в матче заключительного тура Примеры против «Реала». Напомним, встреча пройдет 21 мая и начнется в 21:00 по московскому времени.

На данный момент «Барселона» и «Реал» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, однако каталонцы обходят конкурента по дополнительным показателям. При этом мадридский клуб имеет игру в запасе.

– Может ли «Барселона» рассчитывать на то, что «Малага» обыграет в последнем туре «Реал»?

– Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом.