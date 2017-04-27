Канунников: «Понятно, что у «Рубина» не все в порядке. Игры никакой, просто позор»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников назвал позором игру, которую показывает казанский клуб в нынешнем сезоне.
Отметим, что последний раз клуб из столица Татарстана побеждал в матче 18-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0).
На данный момент казанцы занимают в турнирной таблице чемпионата России 11-е место, имея в активе 29 очков.
– Что происходит с командой?
– Я не знаю, просто невозможно так. Понятно, что не все в порядке. Игры никакой.
– А в чем игра «не в порядке»? Защита, нападение?
– Центр, передача на фланги и подача – все. Больше игры нет. Ноль ударов в створ и… И больше нечего сказать. Просто позор.
– Понять что-то можно?
– Надо что-то предпринимать, надо заткнуть свою гордость и тренироваться на полную, засучив рукава, выкладываться по максимуму на игре. Бывает, что ты проигрываешь, но проигрываешь достойно. Когда ты играешь без желания – конечно, ничего не придет. Только если вся команда побежит, если будет какое-то движение – только тогда будет что-то получаться. А сейчас мы действуем разрозненно – отсюда и результат, – приводит слова Канунникова «Реальное время».