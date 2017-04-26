Примера. «Валенсия» и «Реал Сосьедад» забили пять голов на двоих, «Леганес» разгромил «Лас-Пальмас»

В матче 34-го тура Примеры «Реал Сосьедад» в гостях добился победы над «Валенсией» – 3:2.

Таким образом, клуб из Сан-Себастьяна набрал 58 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В другой встрече «Леганес» отправил три безответных мяча в ворота «Лас-Пальмаса». Дублем отметился Лусиано.

Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур

Валенсия – Реал Сосьедад – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Алвеш, 1 (в свои ворота); 0:2 – Виллиан Жозе, 30 (с пенальти); 0:3 – Оярсабль, 65; 1:3 – Нани, 68 (с пенальти); 2:3 – Дзадза, 72.

Леганес – Лас-Пальмас – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лусиано, 55; 2:0 – Герреро, 59; 3:0 – Лусиано, 61 (с пенальти).

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