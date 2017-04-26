РФПЛ. Тульский «Арсенал» одержал победу над «Крыльями Советов» и поднялся из зоны вылета

В матче 25-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле добился победы над «Крыльями Советов» – 2:0. Авторами голов в составе хозяев стали Гиа Григалава и Федерико Расич.

Таким образом, «канониры» набрали 21 очко и поднялись из зоны вылета турнирной таблицы чемпионата России. Самарский клуб, имеющий такое же количество баллов, но уступающий сопернику по дополнительным показателям, напротив, опустился на место туляков.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Григалава, 31; 2:0 – Расич, 80.

Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунцу, Бурмистров (Горбатенко, 66), Думбия (Рыжков, 90), Григалава, Бурчану, Максимов (Расич, 73), Шевченко, Александров.

Крылья Советов: Конюхов, Зотов, Надсон, Таранов (Садик, 74), Божин, Зинков (Глеб, 54), Мияилович, Бруно (Ткачев, 58), Зуев, Паскуато, Корниленко.

Предупреждения: Беляев, 14; Бурчану, 60 – Таранов, 18; Мияилович, 44; Зотов, 59.

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